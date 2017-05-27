Бердыев встретился с руководством Татарстана

Как стало известно "СЭ", вчера вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев провел встречу с руководством Республики Татарстан.
Сегодня должен был состояться попечительский совет "Рубина", на котором с высокой долей вероятности именно Бердыева назначали бы новым главным тренером команды. Однако заседание перенесено на следующую неделю.
В этом сезоне "Рубин" тренировал испанец Хави Грасия, казанская команда заняла девятое место в чемпионате России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ser958
а когда встреча с Голубевым????
15:11
ser958
надоело!!!!!второй год-одно и то же!!!!
15:10
Doctor X
Сами Насэри уже не тот.....
15:08
Басист
Вот-вот-вот-вот-вот уже должны были назначить - и хлобысь, перенесли заседание на следующую неделю, внезапно. И так всё лето.
15:00