14:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев встретился с руководством Татарстана

0
0
0
0
4

Как стало известно "СЭ", вчера вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев провел встречу с руководством Республики Татарстан.

Сегодня должен был состояться попечительский совет "Рубина", на котором с высокой долей вероятности именно Бердыева назначали бы новым главным тренером команды. Однако заседание перенесено на следующую неделю.

В этом сезоне "Рубин" тренировал испанец Хави Грасия, казанская команда заняла девятое место в чемпионате России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Чего добьется "Рубин" под руководством Бердыева?
голосовать
0
0
0
0
4
Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

ser958

а когда встреча с Голубевым????

15:11

ser958

надоело!!!!!второй год-одно и то же!!!!

15:10

Doctor X

Сами Насэри уже не тот.....

15:08

Басист

Вот-вот-вот-вот-вот уже должны были назначить - и хлобысь, перенесли заседание на следующую неделю, внезапно. И так всё лето.

15:00