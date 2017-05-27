Бердыев встретился с руководством Татарстана

Как стало известно "СЭ", вчера вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев провел встречу с руководством Республики Татарстан.

Сегодня должен был состояться попечительский совет "Рубина", на котором с высокой долей вероятности именно Бердыева назначали бы новым главным тренером команды. Однако заседание перенесено на следующую неделю.

В этом сезоне "Рубин" тренировал испанец Хави Грасия, казанская команда заняла девятое место в чемпионате России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)