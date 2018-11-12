Кононов рассказал, останется ли Глушаков капитаном "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что собирается познакомиться лично с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым, прежде чем принимать решение по капитанской повязке. Он также добавил, что необходимо давать возможность футболистам решать этот вопрос.

- Останется ли Денис капитаном?

- Первое, что нужно сделать - познакомиться. И второе – всегда давал возможность выбирать капитана самим футболистам. (Вячеслав Короткин)