20:14 | Футбол — РПЛ

Кононов рассказал, останется ли Глушаков капитаном "Спартака"

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Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что собирается познакомиться лично с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым, прежде чем принимать решение по капитанской повязке. Он также добавил, что необходимо давать возможность футболистам решать этот вопрос.

- Останется ли Денис капитаном?

- Первое, что нужно сделать - познакомиться. И второе – всегда давал возможность выбирать капитана самим футболистам. (Вячеслав Короткин)

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