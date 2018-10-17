Кафельников встретился с Каррерой. Вот о чем они говорили

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал о встрече с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой на ВТБ Кубке Кремля.

- По нашему разговору я понял, что Массимо любит "Спартак" и готов работать на благо команды, - сказал Кафельников.

- Про Глушакова и Ещенко не говорили?

- Просто говорили о "Спартаке", он сказал, что ему все нравится. Каррера заявил, что готов работать на благо команды и будет делать все, чтобы она показывала достойные результаты.

- То есть острых тем не затрагивали?

-Нет, не затрагивали. По разговору я увидел, что Каррере действительно нравится в нашем клубе, он любит фанатское движение и собирается сделать даже больше, чем может, ради результата. (Иван Торопцев)

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