Каррера на теннисе. Что так удивило тренера "Спартака"

В среду, 17 октября, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил игру второго круга "ВТБ Кубка Кремля" между француженкой Ализе Корне и россиянкой Дарьей Касаткиной (6:3, 5:7, 4:6). Турнир проходит в Москве в СК "Олимпийский".

Каррера был замечен в компании экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова и известного агента Марко Трабукки.

Каррера остался в восторге от Касаткиной

Евгений Кафельников: "После беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер"

"Хватит уже говорить о "Спартаке". Кафельников и Каррера на "ВТБ Кубке Кремля"