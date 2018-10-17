22:08 17 октября | Теннис — WTA

Каррера на теннисе. Что так удивило тренера "Спартака"

Обсудить
1

В среду, 17 октября, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил игру второго круга "ВТБ Кубка Кремля" между француженкой Ализе Корне и россиянкой Дарьей Касаткиной (6:3, 5:7, 4:6). Турнир проходит в Москве в СК "Олимпийский".

Каррера был замечен в компании экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова и известного агента Марко Трабукки

 

Каррера остался в восторге от Касаткиной 
Евгений Кафельников: "После беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер"
"Хватит уже говорить о "Спартаке". Кафельников и Каррера на "ВТБ Кубке Кремля"

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...