Иван Данильянц: "Для "Ростова" главное, чтобы рекорд Медведева продолжался дальше"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России заявил, что было рискованно проводить все три замены к середине второго тайма, однако отметил, что они были вынужденными. Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на пятое место в турнирной таблице.

– Безусловно, сделав все замены к 60-й минуте, были опаски, но это были вынужденные замены, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Данильянц. – Бухаров буквально доигрывал на последних минутах, боролся только за верховые мячи, не более. С "Амкаром" всегда игры очень сложные, на волевых усилиях. Сегодняшняя игра не исключение. Травма Марко Симича? Растяжение боковой мышцы бедра.

Рекорд Медведева? Почуяли по настроению болельщиков, которые скандировали его фамилию во время игры. Для него это, безусловно, важный рубеж. Но для команды главное, чтобы это продолжалось дальше, и приносило пользу "Ростову".

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

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