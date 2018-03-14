Илья Геркус: "Если и продавать Миранчуков, то за большие деньги и за границу"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" заявил, что его клубу не поступало конкретных предложений по поводу покупки братьев Алексея и Антона Миранчуков. Геркус добавил, что если и продавать этих игроков, то лучше в зарубежные клубы.

– Есть ли к братьям предметный интерес со стороны других клубов?

– У интереса несколько стадий. Кто-то просто присматривается, кто-то вступает в контакт. Стадия конкретного предложения еще не наступила.

– Есть клубы, которые лучших футболистов отдают только заграницу, конкурентам – никогда. У вас какая позиция по Миранчукам?

– Вопрос сложный. Рынка российских игроков на Западе не существует. Он существовал какое-то время назад, а сейчас его нет. Будем решать проблемы по мере возникновения. Конечно, хотели бы избежать продажи этих игроков прямым конкурентам, потому что иначе совершаем два действия: ослабляем себя и усиливаем конкурента. Усилить абстрактную команда за рубежом не так обидно. Так что логика понятна: продавать дорого и за границу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Ильи Геркуса