"Глушаков написал том опровержений, как "Война и мир"... Ты заднюю не давай!" Спиридонов о стихах Назарова и лайках игроков "Спартака"

Волейболист казанского "Зенита", болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов прокомментировал "СЭ" пост в Инстаграме известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру.

- Каждый имеет право на свое мнение. Человек, болеющий всю жизнь за красно-белых, считает так. Кто-то считает по-другому, - отметил Спиридонов. - Все мы люди. Кому-то нравится тепло, кому-то - холод. Он считает нужным так сказать, значит - это его право. Я думаю, что Каррера в какой-то частности виноват, в какой-то - нет. То, что команда показывает такую игру... И Каррера в чем-то виноват, и игроки. Они в плохой форме, в этом и их вина, и тренерского штаба, который не подвел их в нужной форме. Если у Глушакова по 60 процентов брака в каждой игре, то зачем он нам нужен?

- "Спартак" идет на третьем месте. Пора ли что-то менять в клубе или стоит подождать?

- Карреру нужно было менять в середине прошлого сезона, он шел по накатанной. Я давно говорил, что нам нужно пару игроков. Но с этим лимитом...

- Трансферное окно уже закрыто.

- Каррере нужно подтягивать молодежь. Если игроки живут прошлыми заслугами, на мой взгляд, и не показывают тот уровень, который нужен сегодня для завоевания медалей чемпионата России, то надо искать своих, молодых подтягивать. Зачем на отработанном материале выезжать. Другого варианта развития событий не вижу. Если старички не тянут, надо молодежи доверять.

- В Твиттере вы посмеялись над реакцией по поводу лайков Ещенко и Глушакова к посту Назарова...

- Лайкнул или не лайкнул... Если мои знакомые что-то выложат, то я его лайкну, потому что он мой друг. Я знаком с Алексеем Маклаковым. Если он выложит какую-нибудь ерунду, что пора Массимо увольнять, я его тоже лайкну. Хотя у меня, может быть, другое мнение. Или выложит, что пора разгонять ОПГ "Ромашка". Тоже лайкну, хотя сам могу придерживаться другого мнения. Это чисто солидарность. К этому придираться не надо. А вот то, что Глушаков написал целый том опровержений, как "Война и мир"... Ты заднюю не давай! Будь мужиком - скажи, что лайкнул не из-за того, что к Каррере плохо относится, а чисто из солидарности, что это мой друг Назаров сделал. Но не писать же это все... Смешно читать было. (Игорь Новиков)

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.