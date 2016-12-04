Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Тереком" (2:0) подчеркнул: он не знает, почему хавбек Александр Самедов был переведен в дубль. 32-летний россиянин был переведен в дубль железнодорожников после разговора с главным тренером команды Юрием Семиным. По данным "СЭ", в ближайшее время Самедов станем игроком "Спартака".

– Недавно в дубль перевели Александра Самедова. Насколько это обидно для футболиста?

– Я даже не знаю, что он в дубле. Вы серьезно?! Странно. Не знаю, почему это произошло и кто принял такое решение. Это в любом случае не моя проблема. Конечно, это неприятно для футболиста уровня Самедова. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Как Семин снял Самедова с поезда //

Юрий Семин: "Почему не играл Самедов?

Он мне не понравился - ни на тренировке, ни в общении после нее" //

Самедов: стар или суперстар? //

О Самедове без эмоций: лидер в сборной, работяга в "Локо"