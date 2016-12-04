Самедов подпишет контракт со "Спартаком" на 2,5 года

Как стало известно "СЭ", соглашение 32-летнего полузащитника "Локомотива" и сборной России Александра Самедова со "Спартаком", которое должно быть заключено в ближайшее время, рассчитано на 2,5 сезона. При этом зарплата хавбека составит порядка 1,8 миллиона евро в год. В "Локо" футболист зарабатывает несколько больше - 2 миллиона плюс бонусы за определенные личные и командные достижения.

Напомним, что после матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью" (6:1) Самедов переведен в молодежный состав железнодорожников в результате разговора с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным. (Вячеслав КОРОТКИН)

Как Семин снял Самедова с поезда //

Юрий Семин: "Почему не играл Самедов?

Он мне не понравился - ни на тренировке, ни в общении после нее" //

Самедов: стар или суперстар? //

О Самедове без эмоций: лидер в сборной, работяга в "Локо"