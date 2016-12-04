Самедов подпишет контракт со "Спартаком" на 2,5 года

Как стало известно "СЭ", соглашение 32-летнего полузащитника "Локомотива" и сборной России Александра Самедова со "Спартаком", которое должно быть заключено в ближайшее время, рассчитано на 2,5 сезона. При этом зарплата хавбека составит порядка 1,8 миллиона евро в год. В "Локо" футболист зарабатывает несколько больше - 2 миллиона плюс бонусы за определенные личные и командные достижения.
Напомним, что после матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью" (6:1) Самедов переведен в молодежный состав железнодорожников в результате разговора с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным. (Вячеслав КОРОТКИН)
Как Семин снял Самедова с поезда //
Юрий Семин: "Почему не играл Самедов?
Он мне не понравился - ни на тренировке, ни в общении после нее" //
Самедов: стар или суперстар? //
О Самедове без эмоций: лидер в сборной, работяга в "Локо"
Гуру1974
Все дело в Каррере: если он готов вписывать его в свои схемы то тогда ладно, а если нет - просидит на лавке. Кстати вряд ли он способен быть хорошим хавом при схеме 3-5-2, ибо как защ. он не самый лучший.
20:49
пес-61
Сейчас при травме Зе , Павлик очень даже пригодился, если бы был в Спартаке, судя по его игре за Урал. но там до него мяч редко доходит . Лучше и Мельгарехо и Давыдова. Человек момента и исполняет .
20:37
71
foreverCSKAforever Куда смотрит агентура Никитоса Баженова?..................да и Вовка Быстров, Усегда готов))).
20:32
пес-61
Самедов может и не стабильный , но при всех тренерах брали в сборную , нет у нас очень давно, игроков с таким функционалов , чистый край с хорошей физикой, скоростью и кроссом , с техникой и с нестандартными решениями. А из Спартака ушел , когда на его место взяли Быстрова, не захотел сидеть в запасе. Такого плана только Черышев , но у него все время травмы. Шатов без скорости, Кокорин не отрабатывает сзади. А больше русских бровочников и нет. Не даром Слуцкий на этой позиции ставил Кокошу и Смолова , что вышло все знают.
20:30
inachipoch
Продажная......
20:22
Митяй Антибомж
Darkman79 Селихов,Самедов,уже 2 возвращенца,где то в Питере нервно смотрит на телефон Дзюпа)))) ************* Петушнутые нам не нужны ))
20:21
Axu
Darkman79 Селихов,Самедов,уже 2 возвращенца,где то в Питере нервно смотрит на телефон Дзюпа)))) и крестится: не дай бог позвонят!)))
20:21
Старожил футбола
Если он нужен Каррере, то вопросов нет! Но Карерра ничего не говорил, а может и не слышал...
20:21
Thomas_Boy
пес-61 ____________ Раскатал губищу.)))
20:21
janpolnikolaich
Ну понять то можно - хочет ещё попылить в Лиге Европы на старости лет..
20:20
Тот самый Зануда
pravda1979===Сычёва с Торбинским тогда верните,и СуперПава с Пашкой.Дайте им спокойно завершить карьеру.
20:20
пес-61
О бывших - Кудряшова можно вернуть и в центре приучен Бердыевым при схеме в 3 защ. и слева может. И с Самедовым Спартак становится базой для сборной в центральной зоне и сзади . Кутепов , Глушаков, Зобнин , Самедов , Комбаров.
20:18
Axu
я вот одного не понимаю... КАК Самедов усилит СпаМ?! да он даже ЛОКО не ослабит!!!!
20:18
foreverCSKAforever
Куда смотрит агентура Никитоса Баженова?
20:17
pravda1979
Каким бы не было расставание, хорошо, что воспитанники возвращаются домой. И пусть лишь для того, что бы завершить карьеру на профессиональную карьеру. Кто знает, может эти годы станут лучшими.
20:12
пес-61
Еще и Джикию надо купить , может сыграть как в центре так и слева в защите . Московский грузин и молодой. Брат и Ещенко уже не молоды. Макеева продавать или в аренду. Ну и вперед еще сильного иностранца , который может обыграть один в один. И от Попова надо избавляться.
20:10
Darkman79
Селихов,Самедов,уже 2 возвращенца,где то в Питере нервно смотрит на телефон Дзюпа))))
20:09
Lerner
Будем посмотреть.
20:08
специалист по колбасным обрезкам
Есть такая древняя профессия!!!!В полку Глушака прибыло!!!!!ой ни так надо карьеру заканчивать,ой ни так!!!!
20:06
Meddle
Adios Аmigos R. Эх, на пару лет пораньше бы... 19:31 /// Бугага!! Лошары)))
20:05
Жорик Вартанов
почему Самедов соглашается на уменьшение зарплаты? мы же не знаем всего что творится в клубе, может была ссора с Палычем, Палыч мог сказать или уходи или молодежный состав, логика Спартака очень простая, нужна длинная скамейка,из готовых игроков, не на будущее, а на сегодня
20:05
Гуру1974
Самедов был лучшим в сборной (спорное, кстати, мнение), потому что сборная была хуже некуда: хуже Румын и, как их там, ..не помню. А так игрок хрен поймешь, действительно не стабильный.
20:01
foreverCSKAforever
Через три года вернется обратно транзитом через Динамо.
19:56
пес-61
Самедов хочет выйграть золото. Это его мативация и закончить в самом популяпром клубе
19:54
пес-61
Самедов нужен Каррере по простой причине . Возможность играть по схеме с 3 ценральными защитниками, с Самедовым справа , его так уже использовал Черчесов в последних играх за сборную ( и Самедов был в сборной лучшим). Позиция как в Ростове у белоруса Калачева. , которому уже 35.Отличный кросс у Самедова ,нагружать Зе , которому почти не доходят верховые подачи и Спартак не забивает с них . Возможность использовать Самедова крайним хавом с уклоном в атаку , как при схеме с 3 так и 4 защитниками.(слева Промес, слева Самедов). При этом варианте появляется игрок с русским паспортом впереди, чего сейчас нет. Это дает возможность использовать в защите сильного иностранца , которого наверное купят , а то и двух одного в центр а другого в край. Тем более если представить ,что ломаются или карточки у сразу 2-3 русских из основы. Конечно надо брать еще вперед чистого напа с паспортом. Надо заплатить и взять Полоза.
19:48
Leider
Бердыев тоже подписывал контракт на глазах у местных журналистов, со всеми деталями. Никакого доверия СЭ в плане трансферов вплоть до официального заявления куба.
19:47
КБ Спартак
Не знаю.... Сколько не читаю материалов о подписании контракта с Самедовым так и не понял, зачем он "Спартаку"? Только затем, что паспорт российский, и,типа, почти халява?
19:38
Тот самый Зануда
Шавермы в Тарасовке захотелось.
19:37
madmax25
Когда Самедов уходил из Спартака, это была потеря: игрок на подъёме и с потенциалом. А вот сейчас это вряд ли приобретение, ведь за все эти годы он просто кочевал по столице и ничего особо не добился. "Дорос до уровня сборной" - это больше оскорбление, нежели похвала. Обычный игрок с паспортом РФ, неевропейского уровня, правда с европейской зряплатой...
19:32
Adios Аmigos R.
Эх, на пару лет пораньше бы...
19:31