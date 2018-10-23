19:29 | Футбол — РПЛ

Гендиректор тульского "Арсенала": "Кононов в "Спартаке"? Бред"

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Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном назначении главного тренера "канониров" Олега Кононова на аналогичный пост в "Спартаке".

По данным "СЭ", в контракте Кононова нет пункта об отступных. Его соглашение с "оружейниками" действует до конца сезона-2018/19.

– Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред, – сказал Балашов.

– То есть, информация о том, что Кононов может возглавить "Спартак", не соответствует действительности?

– Да, это неправда.

Напомним, в 11-м туре РПЛ "Арсенал" в гостях победил "Спартак" (3:2). (Иван Торопцев)

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