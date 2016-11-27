18:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гасанов получил рассечение подбородка и сотрясение мозга после стыка с Гацканом

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Защитник "Анжи" Шамиль Гасанов во время матча 15-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:2) получил рассечение подбородка и сотрясение мозга, информирует пресс-служба махачкалинского клуба. Повреждение игрок получил на 80-й минуте встречи, когда полузащитник соперника Александр Гацкан пошел в стык с Гасановым прямой ногой и попал игроку в район шеи и подбородка. Гасанов не смог продолжить встречу – вместо него вышел Святослав Георгиевский. Гацкан же за грубую игру получил прямую красную карточку.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mechutto

Рыспаев)

20:01

armi

А у Гацкана не бывает матчей без грязи. Вдвоем с Калачевым "стараются" эти тафгаи футбольные.

19:02

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