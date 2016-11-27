Гасанов получил рассечение подбородка и сотрясение мозга после стыка с Гацканом

Защитник "Анжи" Шамиль Гасанов во время матча 15-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:2) получил рассечение подбородка и сотрясение мозга, информирует пресс-служба махачкалинского клуба. Повреждение игрок получил на 80-й минуте встречи, когда полузащитник соперника Александр Гацкан пошел в стык с Гасановым прямой ногой и попал игроку в район шеи и подбородка. Гасанов не смог продолжить встречу – вместо него вышел Святослав Георгиевский. Гацкан же за грубую игру получил прямую красную карточку.

#РостовАнжи У Шамиля Гасанова рассечение подбородка и сотрясение мозга. – ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 ноября 2016 г.