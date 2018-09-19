14:05 | Футбол — РПЛ

Евгений Кафельников: "Мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"

Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По его словам, данные игроки намерены "слить" итальянского специалиста.

– Что это за бунт, о котором вы написали в Твиттере? Как он должен был проявиться?

– Не знаю. Вся информация, которая у меня была, я написал в Твиттере.

– Ваши источники из раздевалки или руководства?

– Называть свои источники я не буду. Зачем мне это?

– Но, тем не менее, ваши источники контактируют со всей этой историей?

– Допустим, что так. (Андрей Сизякин)

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