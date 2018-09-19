Евгений Кафельников: "Мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По его словам, данные игроки намерены "слить" итальянского специалиста.

Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке(возглавляет бунт Глушак,Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.Сразу видно кто из чего сделан👊🔴⚪️#ЗаМассимо – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 сентября 2018 г.

– Что это за бунт, о котором вы написали в Твиттере? Как он должен был проявиться?

– Не знаю. Вся информация, которая у меня была, я написал в Твиттере.

– Ваши источники из раздевалки или руководства?

– Называть свои источники я не буду. Зачем мне это?

– Но, тем не менее, ваши источники контактируют со всей этой историей?

– Допустим, что так. (Андрей Сизякин)

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