Евгений Гинер: "Открыв стадион, ЦСКА выполнил обещание перед болельщиками, но уходить пока не собираюсь"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил радость от того, что клуб выполнил обещание перед болельщиками и построил новый стадион, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Отметим, что вчера состоялась первая игра на "Арене ЦСКА", в которой хозяева в рамках товарищеской встречи обыграли московское "Торпедо" (3:0). По техническим причинам матч прошел без зрителей.

– Счастлив, что стадион открывается, – сказал Гинер. – Смотрю на этого красавца, очень горд. Мы смогли это сделать. Мы выполнили обещание, данное болельщикам. Но уходить пока не собираюсь (смеется).

Напомним, что первая официальная игра на новом стадионе пройдет 10 сентября, в которой ЦСКА встретится с "Тереком" в 6-м туре чемпионата России.

Евгений Гинер: "Стоимость "Арены ЦСКА" - 350 миллионов долларов"