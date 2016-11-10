Элвер Рахимич: "Еременко - один из лучших игроков в ЦСКА. Без него очень тяжело"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич надеется, что в ближайшее время хавбек Роман Еременко сможет продолжить выступление за армейцев. Сегодня в Ньоне УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело игрока, который был на месяц отстранен от футбола.

- Еременко - один из лучших игроков в ЦСКА. Без него очень тяжело, - сказал Рахимич. - В случае отрицательного приговора, конечно, армейцы адаптируются. Есть и другие футболисты, которые смогут его заменить. Это и Головин, и Дзагоев. Деваться-то некуда, нужно играть.

Надеюсь, что Еременко все-таки оправдают и в ближайшем будущем он продолжит выступать за ЦСКА. Да, он пропустил почти два месяца. Но я знаю, что Еременко - профессионал. Сложностей возникнуть не должно. Главное, чтобы оправдали. (Любовь КОНЯЕВА)

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