13:07 | Футбол — РФПЛ

Дзюба во время матча потоптался по шарфу "Спартака"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба во время матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:1) потоптался по шарфу соперников. Один из игроков красно-белых, предположительно, Роман Зобнин, попытался вытащить из-под ноги Дзюбы шарф.

Напомним, Дзюба вышел на поле на 65-й минуте. Фанаты "Спартака" встретили выход форварда недовольным гулом. Перед игрой фанаты красно-белых обматерили нападающего сине-бело-голубых, который ушел из московского клуба в 2015 году.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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Идиот, че с него взять. Как на поле себя ведет, так и за полем.

13:15