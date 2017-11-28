Дзюба во время матча потоптался по шарфу "Спартака"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба во время матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:1) потоптался по шарфу соперников. Один из игроков красно-белых, предположительно, Роман Зобнин, попытался вытащить из-под ноги Дзюбы шарф.

Напомним, Дзюба вышел на поле на 65-й минуте. Фанаты "Спартака" встретили выход форварда недовольным гулом. Перед игрой фанаты красно-белых обматерили нападающего сине-бело-голубых, который ушел из московского клуба в 2015 году.

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