Болельщики "Спартака" обматерили Дзюбу (18+)

Игроки "Зенита" прибыли на "Открытие Арену", где в рамках 18-го тура чемпионата России встретятся со "Спартаком". Болельщики столичного клуба встретили со свистом и нецензурными оскорблениями нападающего Артема Дзюбу. Воспитанник красно-белых со скандалом покинул клуб в 2015 году.

Видео можно посмотреть по ссылке. 18+ Внимание! Видеоролик содержит нецензурную лексику. "СЭ" не несет ответственности за его содержание.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц. LIVE!