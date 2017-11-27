Болельщики "Спартака" обматерили Дзюбу (18+)

Игроки "Зенита" прибыли на "Открытие Арену", где в рамках 18-го тура чемпионата России встретятся со "Спартаком". Болельщики столичного клуба встретили со свистом и нецензурными оскорблениями нападающего Артема Дзюбу. Воспитанник красно-белых со скандалом покинул клуб в 2015 году.
Видео можно посмотреть по ссылке. 18+ Внимание! Видеоролик содержит нецензурную лексику. "СЭ" не несет ответственности за его содержание.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Bibigon2000
одна большая красно-белая свинья пришла на футбол...
19:11
Shvetsov
"СЭ" не несет ответственности за содержание и кидает ссылку на твиттер Зеленова)
19:07
баламошка
Модератор проехался и половину комментариев пользователей удалили) С Бзюбой всегда так, тот ещё чёрт)
19:07
Jean4
Mad Butcher, Сплю и вижу как Мельница82 видит в зеркале порося, ужасающее зрелище. =D
19:02
kaduly
А Зюба послал их за пирожками
18:55
takitak
На самом деле это всё по доброму, чисто по-человечески. У меня нет осуждения ни к нашим, ни к чужим фанатам, за подобное выражение эмоций относительно игроков. Мужчины же, лучше ругаться, чем бить ) Я хоть и болельщик Спартака, такое не крикнул бы, только от того, что этот игрочишка не ценен для меня по своим игровым качествам. Рад, что он нашёл другой клуб. Рад что в Спартаке есть нападающие получше.
18:54
Millwall82
хотя Дзююб легенда спамовского футбола
18:47
takitak
если Дзюбу выделить в отдельную расу, то это был бы расизм.
18:46
Jean4
заслуженная "награда" нашла своего героя. =)
18:40
The glory !
я хоть и кс , но тут болелы спартачка правы на все 100. Еще мало ему досталось , надо было леща отвесить
18:34
баламошка
Бугага)) Это глас народа! Все верно, в принципе, сказали. Слог немножко хромает, а так всё по делу)
18:28