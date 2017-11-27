18:22 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака" обматерили Дзюбу (18+)

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Игроки "Зенита" прибыли на "Открытие Арену", где в рамках 18-го тура чемпионата России встретятся со "Спартаком". Болельщики столичного клуба встретили со свистом и нецензурными оскорблениями нападающего Артема Дзюбу. Воспитанник красно-белых со скандалом покинул клуб в 2015 году.

Видео можно посмотреть по ссылке. 18+ Внимание! Видеоролик содержит нецензурную лексику. "СЭ" не несет ответственности за его содержание.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц. LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Bibigon2000

одна большая красно-белая свинья пришла на футбол...

19:11

Shvetsov

"СЭ" не несет ответственности за содержание и кидает ссылку на твиттер Зеленова)

19:07

баламошка

Модератор проехался и половину комментариев пользователей удалили) С Бзюбой всегда так, тот ещё чёрт)

19:07

Jean4

Mad Butcher, Сплю и вижу как Мельница82 видит в зеркале порося, ужасающее зрелище. =D

19:02

kaduly

А Зюба послал их за пирожками

18:55

takitak

На самом деле это всё по доброму, чисто по-человечески. У меня нет осуждения ни к нашим, ни к чужим фанатам, за подобное выражение эмоций относительно игроков. Мужчины же, лучше ругаться, чем бить ) Я хоть и болельщик Спартака, такое не крикнул бы, только от того, что этот игрочишка не ценен для меня по своим игровым качествам. Рад, что он нашёл другой клуб. Рад что в Спартаке есть нападающие получше.

18:54

Millwall82

хотя Дзююб легенда спамовского футбола

18:47

takitak

если Дзюбу выделить в отдельную расу, то это был бы расизм.

18:46

Jean4

заслуженная "награда" нашла своего героя. =)

18:40

The glory !

я хоть и кс , но тут болелы спартачка правы на все 100. Еще мало ему досталось , надо было леща отвесить

18:34

баламошка

Бугага)) Это глас народа! Все верно, в принципе, сказали. Слог немножко хромает, а так всё по делу)

18:28