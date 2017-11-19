Дмитрий Парфенов: "Попали под праздник, называется"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5) отметил, что у соперника получалось многое. Кроме того, специалист не стал комментировать информацию о финансовых проблемах в клубе.

- Попали под праздник, называется, - сказал Парфенов. - Долго не буду говорить, и лепить отговорки будет неправильно. У любой команды бывают приятные дни, победы, когда все радуются. А бывают такие... У соперника получалось многое, а мы позволили сопернику много свободы. Нам нужно сплотиться, исправить ошибки и правильно оценить матч, без истерик.

- Команда долго не выходила из раздевалки на второй тайм. О чем вы говорили с ней?

- По делу говорили.

- Не является ли это поражение следствием финансовых проблем в клубе?

- Это не ко мне вопрос. Есть гендиректор, мы трудимся, работаем, тренируемся каждый день. (Гоша ЧЕРНОВ)