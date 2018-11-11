Черевченко во вторник возглавит тульский "Арсенал"

Игорь Черевченко возглавит тульский "Арсенал" после ухода Олега Кононова в "Спартак". У Игоря Семшова, который станет де-факто главным тренером туляков, нет лицензии PRO (что является обязательным требованием по лицензированию футбольных клубов), у Черевченко же она есть. Формат такого сотрудничества сохранится до конца текущего года, после чего клуб примет решение о будущем этого тренерского штаба. (Вячеслав Короткин)

Кононов написал заявление об увольнении из "Арсенала". Главное о переходе в "Спартак"