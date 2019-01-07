Бригада арбитра Карасева распалась

Судейский комитет ФИФА утвердил список ассистентов арбитров на 2019 год. В него не попали 44-летний москвич Тихон Калугин, 38-летний петербуржец Алексей Лебедев и 41-летний Вячеслав Семенов из Гатчины. Таким образом, они больше не смогут обслуживать матчи, проходящие под эгидой ФИФА и УЕФА.

Как стало известно "СЭ", Калугин сам отказался от продолжения карьеры на этом уровне – в дальнейшем он станет судить только игры российских соревнований. В результате в международных встречах мы больше не увидим бригаду Сергея Карасева в ее привычном составе, в котором она работала многие годы (в том числе на чемпионате мира-2018). Теперь в тройку к Карасеву и Антону Аверьянову войдет другой помощник.

Лебедев неудачно сдавал тесты по физподготовке. Пребывание Семенова в списке, видимо, сочли неперспективным. Вместо этих ассистентов в лист ФИФА включили Егора Болховитина (32 года, Ленинградская область), Дмитрия Сафьяна (32 года, Москва) и Романа Усачева (40 лет, Ростов-на-Дону).

Список арбитров ФИФА, представляющих Россию в 2019 году, выглядит так: Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Владимир Москалев (Воронеж). Выбыл и завершил международную карьеру нижегородец Михаил Вилков.

А в список ассистентов входят 10 человек: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Усачев (Ростов-на-Дону), Болховитин (Ленинградская область). (Александр Бобров)