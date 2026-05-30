Жена Сафонова вышла с флагом России на стадион в Будапеште после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Решающий матч прошел 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершился победой парижан в серии пенальти — 1:1, 4:3.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле всю игру. После окончания финала супруга вратаря Марина Кондратюк с флагом России на плечах вышла на стадион, чтобы поздравить мужа.

Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, и первым двукратным победителем турнира из России. В 2025 году он также вместе с парижанами завоевал трофей.

