Арбитров Карасева и Москалева позвали в Португалию

Российские судьи Сергей Карасев, Владимир Москалев и Марина Крупская получили приглашение УЕФА с 27 по 31 января пройти сборы в Лиссабоне.

Карасев полетит в Португалию на курсы для ведущих судей Европы, куда в этом году также приедут те, кого планируется использовать в еврокубках в роли видеоассистентов. Как известно, руководство УЕФА решило раньше, чем планировалось, ввести видеоповторы в играх Лиги чемпионов и Лиги Европы. ВАР приступят к работе уже в феврале. Всего в Лиссабоне соберутся шесть десятков рефери, входящих в группы элитной, первой и второй категорий. Только они до конца сезона будут получать назначения на еврокубковые матчи: одни в качестве судей, другие – как видеоарбитры.

А Москалев и Крупская, недавно вошедшие в лист ФИФА и получившие право работать на международных матчах, приглашены на ознакомительный сбор, который традиционно организуется для дебютантов. В общей сложности вызовы получили пять десятков новичков из 30 стран Европы. (Александр Бобров)