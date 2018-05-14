Артем Ребров: "На командном ужине игроки тепло пообщались с Каррерой и договорились встретиться после отпуска"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" выразил надежду что никаких тренерских перестановок в клубе не будет.

- Говорили с Каррерой перед отпуском?

- У нас был командный ужин. Он поблагодарил всех за работу, и мы его тоже. У нас нормальные отношения. Почему не поблагодарить друг друга? Да, были удачи и неудачи, сезон закончили так, как закончили, но в любом случае мы тепло пообщались, обнялись и договорились встретиться после отпуска.

- Но он может покинуть команду сам, даже если совет директоров решит его оставить.

- Надеюсь, что никаких таких перестановок не будет, и мы встретимся в следующем сезоне. Пока никто ни с кем не прощался. Мы просто хорошо пообщались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полное интервью с Ребровым - здесь