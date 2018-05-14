19:38 | Футбол — РФПЛ

Артем Ребров: "На командном ужине игроки тепло пообщались с Каррерой и договорились встретиться после отпуска"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" выразил надежду что никаких тренерских перестановок в клубе не будет. 

 
Массимо КАРРЕРА.Итоги совета директоров "Спартака". Главное

- Говорили с Каррерой перед отпуском?

- У нас был командный ужин. Он поблагодарил всех за работу, и мы его тоже. У нас нормальные отношения. Почему не поблагодарить друг друга? Да, были удачи и неудачи, сезон закончили так, как закончили, но в любом случае мы тепло пообщались, обнялись и договорились встретиться после отпуска.

- Но он может покинуть команду сам, даже если совет директоров решит его оставить.

- Надеюсь, что никаких таких перестановок не будет, и мы встретимся в следующем сезоне. Пока никто ни с кем не прощался. Мы просто хорошо пообщались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полное интервью с Ребровым - здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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triftong

Нужны сильные российские игроки,постепенно заменяя Глушакова,Комбарова,Самедова,Реброва.Давайте обновлять Спартак.

20:53

andreichf

И он вам не навалял? А зря ...

20:25

sovmilitary

Ребров ножки стола и стула обцеловал? Ну, чтоб не промахнуться.

20:23

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