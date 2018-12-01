17:54 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - "Уфа": стали известны стартовые составы

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"Анжи" и "Уфа" объявили составы на матч 16-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут голкипер хозяев Юрий Дюпин и форвард гостей Вячеслав Кротов.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Сугробов, Белоруков, Кацаев, Глебов, Хамдамов, Ахъядов, Агаларов.

Состав "Уфы": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Засеев, Пауревич, Салатич, Бизяк.

Анжи - Уфа

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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