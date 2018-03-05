12:12 | Футбол — РФПЛ

Александр Мейтин: "Фанат "Зенита", бросивший файер, вычислен и лишен права посещать матчи"

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Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал, что нарушитель порядка на матче 21-го тура чемпионата России "Зенит""Амкар" (0:0) задержан. Он также добавил, что фанат лишен права посещения спортивных соревнований.

– Болельщик "Зенита", бросивший стробоскоп во вратаря "Амкара", был вычислен и задержан. Он оштрафован на 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, - сказал Мейтин. - Кроме того, задержано еще четыре нарушителя. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, в субботу во время игры на стадионе "Санкт-Петербург" болельщики сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина.

КДК рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в матче с "Амкаром" //
Скандал в Питере: файер у вратаря "Амкара" и два удаления "Зенита"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Шалманист

Вот Гаттузо и доигрался!!! А ведь предупреждали болезного...

15:29

crazysun78

Фото на главную полосу!

14:05

Мальчиш-Кибальчиш

Запретить не только посещение матчей, но и просмотр телетрансляций. Для чего направить в соответствующие органы указание об изъятии телеприёмников не только у хулигана но и соответственно и его соседей.)))))

13:47

milanmilan

пожизненно или как?

12:25

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