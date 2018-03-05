Александр Мейтин: "Фанат "Зенита", бросивший файер, вычислен и лишен права посещать матчи"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал, что нарушитель порядка на матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0) задержан. Он также добавил, что фанат лишен права посещения спортивных соревнований.

– Болельщик "Зенита", бросивший стробоскоп во вратаря "Амкара", был вычислен и задержан. Он оштрафован на 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, - сказал Мейтин. - Кроме того, задержано еще четыре нарушителя. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, в субботу во время игры на стадионе "Санкт-Петербург" болельщики сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина.

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