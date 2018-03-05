КДК рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в матче с "Амкаром"

Как стало известно "СЭ", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в ходе матча 21-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:0). Эпизоды игры в Питере будут изучены в ближайшую среду.
Напомним, в субботу во время игры на стадионе "Санкт-Петербург" болельщики сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина. В то же время глава КДК Артур Григорьянц отказался анонсировать повестку ближайшего заседания дисциплинарного органа.
– Все комментарии будут даны в среду после заседания КДК, – сказал Григорьянц. (Андрей СИЗЯКИН)
Скандал в Питере: файер у вратаря "Амкара" и два удаления "Зенита" //
Соло со свистком. Почему Манчини прав
old grumbler
Пока за фаер не станут давать 5 лет зоны никто не почешется исполнять правила....
17:27
old grumbler
Если бы только фанаты Зенита косячили... Спартаковские могут еще лет сто мямлить о других за себя то никогда не отвечали... ибо Москва... ей можно...
17:24
kolos249
Пока файерных недоумков с виража не перестанут пускать на стадион - ничего не изменится.
16:53
King's Bounty RND
Millwall82 А что будет со спартаками которые жгли кресла на стадионе "Локомотив"? _______________ А что будет с гулливером ?
16:18
Millwall82
А что будет со спартаками которые жгли кресла на стадионе "Локомотив"?
16:16
astero
Ну и дерьмо вы бомжи! Такой город позорите!
14:08
Семь ветров
В основном будут рассмотрены действия КБ спаливших десяток кресел и наложен штраф примерно в миллион, культурные невиновники, им просто не нравится когда судья судит что есть, да еще прощает многовато, иначе Кришито одновременно за Ерохиным пошел бы отдыхать. Как дети малые, хоть в таблицу бы глядели, Амкар не пытается Барселоной прикидываться, хотя будь впереди не Оланаре, могли бы пару тройку закатить провозглашенным чемпионам.
13:40
Don
футбол>2018,что ростовское)
13:37
Podvodnik
А против игроков и тренеров омжей, что КДК не собирается принимать дополнительных мер? Продались Газпрому, своему спонсору? Позор РФС и КДК. Думали изгнали Мутко и всё станет на свои места? Ошиблись.
13:34
Komendant1
А вратарю Амкара и его игрокам надо премию "Оскар" вручить.
12:53
psov
Подключился, чтобы задать один вопрос, но увидел, что меня опередили.... Присоединяюсь, russia-forever
12:49
kaduly
Наши судьи всегда должны помнить как помочь масковским клубам иначе не судить.
12:39
sidnet78
максимум тыщ 30 рублей для зенита
12:34
milanmilan
наконец то нормальный судья достался на зенит, а лейпциг должен отгрузить голубым голов 5 за оба матча!
12:23
hashimbus
никто, также как никто не впаяет штраф тысяч по 500 каждой особи из стада на трибуне, а зря...
12:18
russia-forever
А кто рассмотрит действия Сельдякова, спровоцировавшего такое поведение болельщиков Зенита?
12:15