12:07 | Футбол — РФПЛ

КДК рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в матче с "Амкаром"

16

Как стало известно "СЭ", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в ходе матча 21-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:0). Эпизоды игры в Питере будут изучены в ближайшую среду.

Напомним, в субботу во время игры на стадионе "Санкт-Петербург" болельщики сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина. В то же время глава КДК Артур Григорьянц отказался анонсировать повестку ближайшего заседания дисциплинарного органа.

– Все комментарии будут даны в среду после заседания КДК, – сказал Григорьянц. (Андрей СИЗЯКИН)

Скандал в Питере: файер у вратаря "Амкара" и два удаления "Зенита"  //
Соло со свистком. Почему Манчини прав

 

16
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

old grumbler

Пока за фаер не станут давать 5 лет зоны никто не почешется исполнять правила....

17:27

old grumbler

Если бы только фанаты Зенита косячили... Спартаковские могут еще лет сто мямлить о других за себя то никогда не отвечали... ибо Москва... ей можно...

17:24

kolos249

Пока файерных недоумков с виража не перестанут пускать на стадион - ничего не изменится.

16:53

King's Bounty RND

Millwall82 А что будет со спартаками которые жгли кресла на стадионе "Локомотив"? _______________ А что будет с гулливером ?

16:18

Millwall82

А что будет со спартаками которые жгли кресла на стадионе "Локомотив"?

16:16

astero

Ну и дерьмо вы бомжи! Такой город позорите!

14:08

Семь ветров

В основном будут рассмотрены действия КБ спаливших десяток кресел и наложен штраф примерно в миллион, культурные невиновники, им просто не нравится когда судья судит что есть, да еще прощает многовато, иначе Кришито одновременно за Ерохиным пошел бы отдыхать. Как дети малые, хоть в таблицу бы глядели, Амкар не пытается Барселоной прикидываться, хотя будь впереди не Оланаре, могли бы пару тройку закатить провозглашенным чемпионам.

13:40

Don

футбол>2018,что ростовское)

13:37

Podvodnik

А против игроков и тренеров омжей, что КДК не собирается принимать дополнительных мер? Продались Газпрому, своему спонсору? Позор РФС и КДК. Думали изгнали Мутко и всё станет на свои места? Ошиблись.

13:34

Komendant1

А вратарю Амкара и его игрокам надо премию "Оскар" вручить.

12:53

psov

Подключился, чтобы задать один вопрос, но увидел, что меня опередили.... Присоединяюсь, russia-forever

12:49

kaduly

Наши судьи всегда должны помнить как помочь масковским клубам иначе не судить.

12:39

sidnet78

максимум тыщ 30 рублей для зенита

12:34

milanmilan

наконец то нормальный судья достался на зенит, а лейпциг должен отгрузить голубым голов 5 за оба матча!

12:23

hashimbus

никто, также как никто не впаяет штраф тысяч по 500 каждой особи из стада на трибуне, а зря...

12:18

russia-forever

А кто рассмотрит действия Сельдякова, спровоцировавшего такое поведение болельщиков Зенита?

12:15

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!