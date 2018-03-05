КДК рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в матче с "Амкаром"

Как стало известно "СЭ", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение болельщиков "Зенита" в ходе матча 21-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:0). Эпизоды игры в Питере будут изучены в ближайшую среду.

Напомним, в субботу во время игры на стадионе "Санкт-Петербург" болельщики сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина. В то же время глава КДК Артур Григорьянц отказался анонсировать повестку ближайшего заседания дисциплинарного органа.

– Все комментарии будут даны в среду после заседания КДК, – сказал Григорьянц. (Андрей СИЗЯКИН)

Скандал в Питере: файер у вратаря "Амкара" и два удаления "Зенита" //

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