Александр Гришин: "Приоритет дальнейшей карьеры - Москва. Думаю, завтра все решится"

Александр Гришин, сегодня покинувший должность главного тренера молодежной команды ЦСКА, рассказал о том, что хочет продолжить карьеру в клубе, близком к Москве. По словам специалиста, этот вопрос может решиться завтра. Ранее "СЭ" сообщал, что "Арсенал" рассматривал кандидатуру Гришина в качестве главного тренера.

- Как далось решение покинуть ЦСКА? - вопрос Гришину.

- Нормально, двигаемся дальше. Мне нужно расти, понимаю, что перерос нынешний уровень.

- Есть ли уже варианты продолжения карьеры?

- Конкретики пока нет. Варианты есть, нужно грамотно подойти к выбору. Нельзя соглашаться на первый попавшийся вариант.

- Какие приоритеты?

- Москва. Хочется быть поближе к столице, ведь я здесь прожил 47 лет. У меня семья, поэтому нужно советоваться с ними.

- Если же позовут, к примеру, из Тульской области?

- Вы очень много знаете (смеется). Думаю, завтра все решится.

- Значит, из "Арсенала" к вам обращались?

- Некрасиво говорить, что я общался с каким-то конкретным клубом.

- Варианты из ПФЛ рассматриваете?

- А чего бояться этой лиги? Она на два уровня выше молодежного первенства. (Сергей АСТАХОВ)

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