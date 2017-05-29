Александр Гришин: "Приоритет дальнейшей карьеры - Москва. Думаю, завтра все решится"

Александр Гришин, сегодня покинувший должность главного тренера молодежной команды ЦСКА, рассказал о том, что хочет продолжить карьеру в клубе, близком к Москве. По словам специалиста, этот вопрос может решиться завтра. Ранее "СЭ" сообщал, что "Арсенал" рассматривал кандидатуру Гришина в качестве главного тренера.
- Как далось решение покинуть ЦСКА? - вопрос Гришину.
- Нормально, двигаемся дальше. Мне нужно расти, понимаю, что перерос нынешний уровень.
- Есть ли уже варианты продолжения карьеры?
- Конкретики пока нет. Варианты есть, нужно грамотно подойти к выбору. Нельзя соглашаться на первый попавшийся вариант.
- Какие приоритеты?
- Москва. Хочется быть поближе к столице, ведь я здесь прожил 47 лет. У меня семья, поэтому нужно советоваться с ними.
- Если же позовут, к примеру, из Тульской области?
- Вы очень много знаете (смеется). Думаю, завтра все решится.
- Значит, из "Арсенала" к вам обращались?
- Некрасиво говорить, что я общался с каким-то конкретным клубом.
- Варианты из ПФЛ рассматриваете?
- А чего бояться этой лиги? Она на два уровня выше молодежного первенства. (Сергей АСТАХОВ)