Акинфеев сравнялся с Дасаевым

Не пропустив голов в домашнем матче 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 252-й сухой матч в карьере. Таким образом, голкипер ЦСКА сравнялся по числу матчей на ноль с Ринатом Дасаевым, которому долгое время принадлежал рекорд среди отечественных вратарей.
Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 158 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Клубы
|
Чемпионат
|
Кубок*
|
Еврокубки
|
Сборная
|
Иностранные клубы
|
Всего
|
1. Ринат ДАСАЕВ
|
Спартак, Севилья
|
147
|
19
|
19
|
47
|
20
|
252
|
2. Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
158
|
21
|
28
|
45
|
0
|
251
|
3. Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо
|
136
|
15
|
19
|
7
|
37
|
214
|
4. Евгений РУДАКОВ
|
Динамо К
|
143
|
14
|
25
|
24
|
-
|
206
|
5. Лев ЯШИН
|
Динамо М
|
160
|
18
|
-
|
25
|
-
|
203
lehanz
Вот ведь как. Думаю, по этим показателям можно судить о силе РФПЛ. В РФПЛ Акинфеев рекордсмен по сухарям, а в ЛЧ - рекордсмен по пропущенным голам, и оба рекорда в ближайшее время вряд ли будут побиты.
23:32
Ралпачан Фляйшманъ
у Селихоа не получится, поскольку ему позволят начать рекордную серию только после 100 сухого матяа Артемки Реброва в ЛЧ. насчет блата насмешили - что ж вратари самого титулованного клуппа России 90-х ни до Яшина, ни даже до Дасаева не дотянулись? проценты мешали, или еще кой чего?
23:28
lsv1612
Чтобы сравнивать,думаю надо в процентном соотношении,просто дырка столько матчей провёл,ведь не у всех блат был.
23:21
П_о_в_а_р
Селихов обгонит Игоряна.
23:20
miker65
Акинфеев - лучший вратарь России последних 10 лет, значительно сильнее дасаева. Акинфеев - вратарь среднеевропейского уровня, старой школы. Значительно уступает нынешним топам: Нойеру (вратарь нового типа), Облаку, Буффону и еще 20-25 вратарям мира.
23:19
Ралпачан Фляйшманъ
слитый нарикам финал Евро полностью на совести Дасаева, но об этом свидетели его божественности то в лишний раз не скажут)
23:17
Ралпачан Фляйшманъ
ткнули убогих носом в статистику - но нет. "нельзя сравнивать, никогда не сравнится". что значит никогда, если уже сравнялся? Грек, кстати, хорошую игру выдал сегодня, так что и тут в тазик днищем булькнули.
23:13
foreverCSKAforever
Kaduly, так тебя никто с Дасаем и не сравнивает, а вот с Лодыгиным пожалуйста.
23:12
Деметрио
Сколько желчи... Не захлебнитесь, друзья! Игорю всего 30 лет, и все рекорды ещё впереди!
23:12
miker65
...сборной и спартака...
23:11
foreverCSKAforever
Можно в качестве отмазки привести в пример советский чемпионат, который сильнее российского, но еще пару сухарей и песенка спета. Кстати, можно их замутить в ближайших матчах с Уралом и Тоттенхэмом.
23:10
miker65
_Я_против_Астротерфа_,....а если совсем честно, кратко и образно, то дасаев - весьма посредственный вратарь 6-10 команды вышки тех времен.Единственный в мире трусливый прыгун ногами на выходе, безответственный пьяница и бабник, очень слабо игравший на выходе вратарь, главный виновник поражений в самых важных международных матчах сборной и страны, допустивший в них многочисленные грубейшие ошибки. Ни одного международного трофеямв карьере, даже на молодежном уровне.
23:09
_Я_против_Астротерфа_
t79 за Яшина не знаю... но Дасаев был пропиарен в СССР и порой таких дураков закидывал к себе за спину ))),были и сильней вратари... А Игорь после первой травмы с месным негром начал беречься и отворачиваться от мяча этот минус до сих пор влияет на его игру((( ...
23:00
kaduly
Как вообще можно дырищу сравнивать с дасаевым если только с лодыгиным
22:55
t79
Статистика вещь хорошая, но Акинфеев никогда не сравнится ни с Дасаевым, ни с Яшиным.
22:53
Посол Юпитера
Exsorsist, нет пророка в своём отечестве?
22:52
Exsorsist
Но никогда не сравняется с Дасаевым по мастерству.
22:47
spetrov
Надеюсь, травмы его минуют, и дальше он продолжит в том же духе.
22:38