Акинфеев сравнялся с Дасаевым

Не пропустив голов в домашнем матче 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 252-й сухой матч в карьере. Таким образом, голкипер ЦСКА сравнялся по числу матчей на ноль с Ринатом Дасаевым, которому долгое время принадлежал рекорд среди отечественных вратарей.

Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 158 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)