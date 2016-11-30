22:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев сравнялся с Дасаевым

0
0
0
18

Не пропустив голов в домашнем матче 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 252-й сухой матч в карьере. Таким образом, голкипер ЦСКА сравнялся по числу матчей на ноль с Ринатом Дасаевым, которому долгое время принадлежал рекорд среди отечественных вратарей.

Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 158 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратарь

Клубы

Чемпионат

Кубок*

Еврокубки

Сборная

Иностранные клубы

Всего

1. Ринат ДАСАЕВ

Спартак, Севилья

147

19

19

47

20

252

2. Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

158

21

28

45

0

251

3. Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо

136

15

19

7

37

214

4. Евгений РУДАКОВ

Динамо К

143

14

25

24

-

206

5. Лев ЯШИН

Динамо М

160

18

-

25

-

203
0
0
0
18
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

lehanz

Вот ведь как. Думаю, по этим показателям можно судить о силе РФПЛ. В РФПЛ Акинфеев рекордсмен по сухарям, а в ЛЧ - рекордсмен по пропущенным голам, и оба рекорда в ближайшее время вряд ли будут побиты.

23:32

Ралпачан Фляйшманъ

у Селихоа не получится, поскольку ему позволят начать рекордную серию только после 100 сухого матяа Артемки Реброва в ЛЧ. насчет блата насмешили - что ж вратари самого титулованного клуппа России 90-х ни до Яшина, ни даже до Дасаева не дотянулись? проценты мешали, или еще кой чего?

23:28

lsv1612

Чтобы сравнивать,думаю надо в процентном соотношении,просто дырка столько матчей провёл,ведь не у всех блат был.

23:21

П_о_в_а_р

Селихов обгонит Игоряна.

23:20

miker65

Акинфеев - лучший вратарь России последних 10 лет, значительно сильнее дасаева. Акинфеев - вратарь среднеевропейского уровня, старой школы. Значительно уступает нынешним топам: Нойеру (вратарь нового типа), Облаку, Буффону и еще 20-25 вратарям мира.

23:19

Ралпачан Фляйшманъ

слитый нарикам финал Евро полностью на совести Дасаева, но об этом свидетели его божественности то в лишний раз не скажут)

23:17

Ралпачан Фляйшманъ

ткнули убогих носом в статистику - но нет. "нельзя сравнивать, никогда не сравнится". что значит никогда, если уже сравнялся? Грек, кстати, хорошую игру выдал сегодня, так что и тут в тазик днищем булькнули.

23:13

foreverCSKAforever

Kaduly, так тебя никто с Дасаем и не сравнивает, а вот с Лодыгиным пожалуйста.

23:12

Деметрио

Сколько желчи... Не захлебнитесь, друзья! Игорю всего 30 лет, и все рекорды ещё впереди!

23:12

miker65

...сборной и спартака...

23:11

foreverCSKAforever

Можно в качестве отмазки привести в пример советский чемпионат, который сильнее российского, но еще пару сухарей и песенка спета. Кстати, можно их замутить в ближайших матчах с Уралом и Тоттенхэмом.

23:10

miker65

_Я_против_Астротерфа_,....а если совсем честно, кратко и образно, то дасаев - весьма посредственный вратарь 6-10 команды вышки тех времен.Единственный в мире трусливый прыгун ногами на выходе, безответственный пьяница и бабник, очень слабо игравший на выходе вратарь, главный виновник поражений в самых важных международных матчах сборной и страны, допустивший в них многочисленные грубейшие ошибки. Ни одного международного трофеямв карьере, даже на молодежном уровне.

23:09

_Я_против_Астротерфа_

t79 за Яшина не знаю... но Дасаев был пропиарен в СССР и порой таких дураков закидывал к себе за спину ))),были и сильней вратари... А Игорь после первой травмы с месным негром начал беречься и отворачиваться от мяча этот минус до сих пор влияет на его игру((( ...

23:00

kaduly

Как вообще можно дырищу сравнивать с дасаевым если только с лодыгиным

22:55

t79

Статистика вещь хорошая, но Акинфеев никогда не сравнится ни с Дасаевым, ни с Яшиным.

22:53

Посол Юпитера

Exsorsist, нет пророка в своём отечестве?

22:52

Exsorsist

Но никогда не сравняется с Дасаевым по мастерству.

22:47

spetrov

Надеюсь, травмы его минуют, и дальше он продолжит в том же духе.

22:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ