Агент Оланаре: "Предложений по игроку от других команд нет, обсудим его будущее в ЦСКА после перерыва"

Атта Анеке, агент нападающего ЦСКА Аарона Оланаре рассказал, что у его клиента пока нет предложений от других команд. При этом он отметил, что если форварду придется покинуть армейцев, то это не станет для него трагедией, но на данный момент он хочет остаться в стане красно-синих.

Напомним, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" рассказал, что клуб готов рассмотреть возможность ухода Оланаре в случае, если у него возникнут варианты.

– Оланаре останется в ЦСКА этой зимой или все же покинет команду?

– Посмотрим, пока не знаю. Еще нет никакого решения.

– Есть по нападающему предложения от других команд?

– Пока нет. Мы договорились встретиться с Аароном после перерыва и обсудить, что будем делать дальше – искать команду или нет.

– А на данный момент Оланаре к какому варианту склоняется?

– Пока он не думает об уходе, у него все нормально с настроем. Но если все же придется покинуть ЦСКА, то проблем у него не возникнет. (Павел ГУРЕВИЧ)