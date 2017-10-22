0 голов, 10 "желтых". ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Одна из стычек красно-синих и сине-бело-голубых. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА и "Зенит" не забили голов в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы потеряли очки в третьем туре подряд: после ничьей с "Анжи" (2:2) и поражения от "Арсенала" (0:1). Красно-синие не пропускают в шестой игре подряд.

В первом тайме повреждение получил вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев, вместо которого в перерыве вышел Юрий Лодыгин.

Главный арбитр встречи Михаил Вилков показал игрокам 10 желтых карточек: шесть - армейцам, четыре - гостям. В первом тайме у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров, во втором - произошла массовая потасовка между игроками.

Команда Роберто Манчини с 29 очками лидирует в премьер-лиге, коллектив Виктора Гончаренко занимает третье место с 25 очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо (Гордюшенко, 71), Вернблум, Головин, Щенников, Витинью (Жамалетдинов, 90), Кучаев.

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).

Предупреждения: Васин, 5. Мариу Фернандес, 12. Акинфеев, 12. А.Березуцкий, 30. Мевля, 32. Ригони, 43. Вернблум, 65. Паредес, 66. Натхо, 66. Дзюба, 66.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Березнев (Ростов-на-Дону), Назаров (Невинномысск).

22 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"