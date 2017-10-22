0 голов, 10 "желтых". ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью

ЦСКА и "Зенит" не забили голов в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы потеряли очки в третьем туре подряд: после ничьей с "Анжи" (2:2) и поражения от "Арсенала" (0:1). Красно-синие не пропускают в шестой игре подряд.
В первом тайме повреждение получил вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев, вместо которого в перерыве вышел Юрий Лодыгин.
Главный арбитр встречи Михаил Вилков показал игрокам 10 желтых карточек: шесть - армейцам, четыре - гостям. В первом тайме у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров, во втором - произошла массовая потасовка между игроками.
Команда Роберто Манчини с 29 очками лидирует в премьер-лиге, коллектив Виктора Гончаренко занимает третье место с 25 очками.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:0
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо (Гордюшенко, 71), Вернблум, Головин, Щенников, Витинью (Жамалетдинов, 90), Кучаев.
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).
Предупреждения: Васин, 5. Мариу Фернандес, 12. Акинфеев, 12. А.Березуцкий, 30. Мевля, 32. Ригони, 43. Вернблум, 65. Паредес, 66. Натхо, 66. Дзюба, 66.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Березнев (Ростов-на-Дону), Назаров (Невинномысск).
22 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"
Tribunal Z
Millwall82 Да правила такие новые в регламенте, копыта руками не считаются. Не удивлюсь если скоро футболисты ЦСКА или Спартака будут забивать как в регби. С проходом через всю площадку.===== Зачеёт, 100 баллов. Кстати не мешало ЦСКА на допинг проверить, сдаётся мне что не всё так чисто там, хлебом не корми.
18:48
avu1956
Какое интересное фото. Улубающийся Ерохин, охреневший Иванович и лошадиное быдло.
18:47
инженер1958
Последнее уважение ЦСКА потерял - сплошное жлобство! Арбитры закрывают глаза на армейских клоунов в РФПЛ - как тушинские стали: симуляции, провокации, откровенное хамство... Зато в ЛЧ ведут себя тише воды, ниже травы...
18:47
Бу-га-га!
Бакланы заскулили.))) С Уфой играйте, если резалты не устраивает.))) Там вам москалевы за 4 минуты пару левых пенок без проблем нарисуют.))(
18:46
Millwall82
Ivan Jackson,считайте его своим))) тем более он душу за ромбик продал.
18:46
ole72
После игры двух ,,грандов,,РФПЛ,об уровне нашего футбола можно только догадываться.
18:45
Ivan Jackson
Millwall82__Helicopter,а Веллитон, Баженов, Быстров, Горлуковичразве не шакалы?___ вас северных не поймешь то быстров это великое футбольное порождение севера то он спамовский шакал )))))) Горлуковичразве вааааще какой то грузин)))))
18:45
Millwall82
А вообще коней стоило бы проверить на доппинг, озверин какой-то в себя вкололи.
18:44
Pablo_75
Странно, с Базелем ЦСКА тоже играл довольно осторожно - и Базель его оборону в принципе проходил. С Зенитом играли - почти никаких моментов. Базель намного сильнее Зенита?
18:42
GerychZ ✯
П_о_в_а_р - Поживем-увидим..) Пора бы уже конечно прикрыть эту лавочку. Доколе, как грится?! )
18:41
Markonie
Жаль что Спартак вчера не додушил убогих...
18:41
van der sar
"Нулевая" игра, во всех смыслах.
18:41
LexaZlo
Матч смотрел нейтрально, ни за кого не болел. Но один пенальти в ворота ЦСКА должны были ставить. Акинфеев опять не однозначно сыграл. То после подачи чуть гол не подарил Зениту, то спас после ошибки Василий.
18:40
su suum
Mark Krass Предлагаю для СЭ название: танго на одной ноге или как миллионеры сыграли вничью с деревьями.)) 18:27 ///////В РФПЛ все команды состоят из игроков-миллионеров и игроков-деревьев. Притом по большей части они одновременно и те, и те.
18:39
Serenky25
Много борьбы и мало мастерства. очень печально.
18:39
вояка
Рубка была знатная, тяжёлая, но самой игры как таковой не было; отдельные всплески и тех и других. Ничьей конечно же не довольны и те и другие. А с точки зрения таблицы - мерседес не уходит от погони, завтра паровоз вполне может с ним поравняться. И удивило отсутствие красных карточек ..... начало было в этом плане многообещающим.
18:38
SpaMan
Millwall82 Да правила такие новые в регламенте, копыта руками не считаются. Не удивлюсь если скоро футболисты ЦСКА или Спартака будут забивать как в регби. С проходом через всю площадку. 18:35 --- Дадут команду, будем забивать как в регби. Тренерские установки мы выполняем.
18:38
Millwall82
Helicopter,а Веллитон, Баженов, Быстров, Горлуковичразве не шакалы?
18:38
П_о_в_а_р
GerychZ ✯ Занёс-таки Леннорыч по старой привычке..) Первую игру верхним копытом судья заметил только на 93-й минуте..) ------------------------------------- Неужели Алексей Борисыч съест это?
18:36
Vittorio-049
ВСЕ ЯСНО ?
18:36
Vittorio-049
На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ)
18:36
Millwall82
Да правила такие новые в регламенте, копыта руками не считаются. Не удивлюсь если скоро футболисты ЦСКА или Спартака будут забивать как в регби. С проходом через всю площадку.
18:35
SpaMan
Кстати кадровые проблемы заставили конец молодежь выпускать. Что радует. они не стушевались.
18:35
Vittorio-049
На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ) ВСЕ ЯСНО
18:35
Tribunal Z
А пенальти всё же был. Мяч не попал в руку, а Фернандес играл рукой. Так что Зенит недосчитался очков.
18:35
shpasic
будь бы у ЦСКА в атаке не аморфный Витиньо, а кто-то типа Мусы или Думбии - Зенит бы, конечно, не спас очко. но главное же в футболе подороже продать игрока.
18:34
Helicopter
Все мужики кроме дзюбы. Сзади исподтишка бьёт только шакал.
18:34
Kanidzha
Скучная игра
18:34
rusfed 2.0
тот случай, когда заранее согласен с комментариями либерального буддиста
18:34
Tribunal Z
Тень Мастера Витиньо мог сделать из Зенита посмещище. Но провалился.===Да я над Витиньо Витей, вообще смеюсь, просто валенок из Бразилии))) Ну кто его вообще на поле ставит, всё время портачит сколько я его смотрю и вижу игры.
18:32