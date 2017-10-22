18:25 | Футбол — РФПЛ

0 голов, 10 "желтых". ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Одна из стычек красно-синих и сине-бело-голубых. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Одна из стычек красно-синих и сине-бело-голубых. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА и "Зенит" не забили голов в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы потеряли очки в третьем туре подряд: после ничьей с "Анжи" (2:2) и поражения от "Арсенала" (0:1). Красно-синие не пропускают в шестой игре подряд.

В первом тайме повреждение получил вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев, вместо которого в перерыве вышел Юрий Лодыгин.

Главный арбитр встречи Михаил Вилков показал игрокам 10 желтых карточек: шесть - армейцам, четыре - гостям. В первом тайме у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров, во втором - произошла массовая потасовка между игроками.

Команда Роберто Манчини с 29 очками лидирует в премьер-лиге, коллектив Виктора Гончаренко занимает третье место с 25 очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо (Гордюшенко, 71), Вернблум, Головин, Щенников, Витинью (Жамалетдинов, 90), Кучаев.

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).

Предупреждения: Васин, 5. Мариу Фернандес, 12. Акинфеев, 12. А.Березуцкий, 30. Мевля, 32. Ригони, 43. Вернблум, 65. Паредес, 66. Натхо, 66. Дзюба, 66.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Березнев (Ростов-на-Дону), Назаров (Невинномысск).

22 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

ЦСКА - Зенит

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (48)
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Tribunal Z

Millwall82 Да правила такие новые в регламенте, копыта руками не считаются. Не удивлюсь если скоро футболисты ЦСКА или Спартака будут забивать как в регби. С проходом через всю площадку.===== Зачеёт, 100 баллов. Кстати не мешало ЦСКА на допинг проверить, сдаётся мне что не всё так чисто там, хлебом не корми.

18:48

avu1956

Какое интересное фото. Улубающийся Ерохин, охреневший Иванович и лошадиное быдло.

18:47

инженер1958

Последнее уважение ЦСКА потерял - сплошное жлобство! Арбитры закрывают глаза на армейских клоунов в РФПЛ - как тушинские стали: симуляции, провокации, откровенное хамство... Зато в ЛЧ ведут себя тише воды, ниже травы...

18:47

Бу-га-га!

Бакланы заскулили.))) С Уфой играйте, если резалты не устраивает.))) Там вам москалевы за 4 минуты пару левых пенок без проблем нарисуют.))(

18:46

Millwall82

Ivan Jackson,считайте его своим))) тем более он душу за ромбик продал.

18:46

ole72

После игры двух ,,грандов,,РФПЛ,об уровне нашего футбола можно только догадываться.

18:45

Ivan Jackson

Millwall82__Helicopter,а Веллитон, Баженов, Быстров, Горлуковичразве не шакалы?___ вас северных не поймешь то быстров это великое футбольное порождение севера то он спамовский шакал )))))) Горлуковичразве вааааще какой то грузин)))))

18:45

Millwall82

А вообще коней стоило бы проверить на доппинг, озверин какой-то в себя вкололи.

18:44

Pablo_75

Странно, с Базелем ЦСКА тоже играл довольно осторожно - и Базель его оборону в принципе проходил. С Зенитом играли - почти никаких моментов. Базель намного сильнее Зенита?

18:42

GerychZ ✯

П_о_в_а_р - Поживем-увидим..) Пора бы уже конечно прикрыть эту лавочку. Доколе, как грится?! )

18:41

Markonie

Жаль что Спартак вчера не додушил убогих...

18:41

van der sar

"Нулевая" игра, во всех смыслах.

18:41

LexaZlo

Матч смотрел нейтрально, ни за кого не болел. Но один пенальти в ворота ЦСКА должны были ставить. Акинфеев опять не однозначно сыграл. То после подачи чуть гол не подарил Зениту, то спас после ошибки Василий.

18:40

su suum

Mark Krass Предлагаю для СЭ название: танго на одной ноге или как миллионеры сыграли вничью с деревьями.)) 18:27 ///////В РФПЛ все команды состоят из игроков-миллионеров и игроков-деревьев. Притом по большей части они одновременно и те, и те.

18:39

Serenky25

Много борьбы и мало мастерства. очень печально.

18:39

вояка

Рубка была знатная, тяжёлая, но самой игры как таковой не было; отдельные всплески и тех и других. Ничьей конечно же не довольны и те и другие. А с точки зрения таблицы - мерседес не уходит от погони, завтра паровоз вполне может с ним поравняться. И удивило отсутствие красных карточек ..... начало было в этом плане многообещающим.

18:38

SpaMan

Millwall82 Да правила такие новые в регламенте, копыта руками не считаются. Не удивлюсь если скоро футболисты ЦСКА или Спартака будут забивать как в регби. С проходом через всю площадку. 18:35 --- Дадут команду, будем забивать как в регби. Тренерские установки мы выполняем.

18:38

Millwall82

Helicopter,а Веллитон, Баженов, Быстров, Горлуковичразве не шакалы?

18:38

П_о_в_а_р

GerychZ &#10031; Занёс-таки Леннорыч по старой привычке..) Первую игру верхним копытом судья заметил только на 93-й минуте..) ------------------------------------- Неужели Алексей Борисыч съест это?

18:36

Vittorio-049

ВСЕ ЯСНО ?

18:36

Vittorio-049

На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ)

18:36

Millwall82

Да правила такие новые в регламенте, копыта руками не считаются. Не удивлюсь если скоро футболисты ЦСКА или Спартака будут забивать как в регби. С проходом через всю площадку.

18:35

SpaMan

Кстати кадровые проблемы заставили конец молодежь выпускать. Что радует. они не стушевались.

18:35

Vittorio-049

На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ) ВСЕ ЯСНО

18:35

Tribunal Z

А пенальти всё же был. Мяч не попал в руку, а Фернандес играл рукой. Так что Зенит недосчитался очков.

18:35

shpasic

будь бы у ЦСКА в атаке не аморфный Витиньо, а кто-то типа Мусы или Думбии - Зенит бы, конечно, не спас очко. но главное же в футболе подороже продать игрока.

18:34

Helicopter

Все мужики кроме дзюбы. Сзади исподтишка бьёт только шакал.

18:34

Kanidzha

Скучная игра

18:34

rusfed 2.0

тот случай, когда заранее согласен с комментариями либерального буддиста

18:34

Tribunal Z

Тень Мастера Витиньо мог сделать из Зенита посмещище. Но провалился.===Да я над Витиньо Витей, вообще смеюсь, просто валенок из Бразилии))) Ну кто его вообще на поле ставит, всё время портачит сколько я его смотрю и вижу игры.

18:32