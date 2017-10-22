Повреждение Лунева. Как это было

На 6-й минуте матча 14-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Зенит" в Москве травму колена получил голкипер гостей Андрей Лунев. В ходе атаки армейцев Витинью и Мариу Фернандес дважды били по воротам, зенитовцы удары заблокировали, а Лунев в попытке отвести летящий в его сторону мяч столкнулся с защитником Михой Мевлей и штангой. В результате удара о каркас ворот вратарь повредил правое колено.
После паузы в несколько минут для оказания помощи, в которые у питерского клуба к выходу на замену готовился Юрий Лодыгин, Лунев продолжил игру. Вскоре зенитовец сделал сэйв после очередного углового красно-синих – по воротам головой пробил Алексей Березуцкий. При этом голкиперу лидера чемпионата снова потребовалась пауза – и ему снова оказывали помощь. После этого он продолжил игру.
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Мариу Фернандес
- Юрий Лодыгин
- Витинью дус Сантус
- Миха Мевля
- Андрей Лунев
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