16:45 | Футбол — РФПЛ

Повреждение Лунева. Как это было

Травма Андрея Лунева. Травма Андрея Лунева. Травма Андрея Лунева. Травма Андрея Лунева.
Травма Андрея Лунева.
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На 6-й минуте матча 14-го тура премьер-лиги ЦСКА"Зенит" в Москве травму колена получил голкипер гостей Андрей Лунев. В ходе атаки армейцев Витинью и Мариу Фернандес дважды били по воротам, зенитовцы удары заблокировали, а Лунев в попытке отвести летящий в его сторону мяч столкнулся с защитником Михой Мевлей и штангой. В результате удара о каркас ворот вратарь повредил правое колено.

Травма Андрея Лунева.
Травма Андрея Лунева.
Травма Андрея Лунева.
Травма Андрея Лунева.

После паузы в несколько минут для оказания помощи, в которые у питерского клуба к выходу на замену готовился Юрий Лодыгин, Лунев продолжил игру. Вскоре зенитовец сделал сэйв после очередного углового красно-синих – по воротам головой пробил Алексей Березуцкий. При этом голкиперу лидера чемпионата снова потребовалась пауза – и ему снова оказывали помощь. После этого он продолжил игру.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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