Жулиану: "Если мне предложат поехать в Китай, должен буду крепко подумать"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" отметил, что пока не получил предложения из Китая. По его словам, если это произойдет, то он будет думать.

– Вы сказали, что вас звали в Катар. Сейчас звезд старается скупить Китай. Очередь ведь и до вас может дойти.

– Для меня это очень сложный вопрос. Думать мне пока не о чем, предложений из Китая я не получал. Но вообще есть разные пути, у каждого – свой. Одни хотят повышать уровень, думают о сильных командах, другие – о материальной стороне дела. Если мне предложат поехать в Китай, должен буду крепко подумать, взвесить все "за" и "против". Сейчас однозначного мнения на этот счет у меня нет.

– В "Днепре" вы работали с Хуанде Рамосом. Какое впечатление осталось от сотрудничества с бывшим тренером ЦСКА?

– Именно благодаря Рамосу я в "Днепре" и появился. Помог его агент. Это были отличные годы совместной работы. Считаю, при нем я здорово вырос как футболист. (Сергей ЦИММЕРМАН)