"Зенит" поздравил Ивановича с 33-летием

"Зенит" поздравил защитника Бранислава Ивановича с днем рождения. Сегодня серб празднует 33-летие. Питерцы выразили надежду, что игрок сможет принести пользу команде.
"Уважаемый Бранислав, мы желаем вам продемонстрировать в "Зените" все свои лучшие качества и уверены, что ваш невероятный опыт поможет команде завоевать новые трофеи и титулы", – говорится в сообщении на официальном сайте питерцев.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-02-22-zenit-pozdravlyaet-branislava-ivanovicha-s-dnem-rozhdeniya.htm