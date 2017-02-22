"Зенит" поздравил Ивановича с 33-летием

"Зенит" поздравил защитника Бранислава Ивановича с днем рождения. Сегодня серб празднует 33-летие. Питерцы выразили надежду, что игрок сможет принести пользу команде.

"Уважаемый Бранислав, мы желаем вам продемонстрировать в "Зените" все свои лучшие качества и уверены, что ваш невероятный опыт поможет команде завоевать новые трофеи и титулы", – говорится в сообщении на официальном сайте питерцев.