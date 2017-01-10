16:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" объявил о трансфере Молло

0
0
0
5

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло перешел в "Зенит". Об этом объявили сине-бело-голубые в своем "Инстаграме". Соглашение с новичком питерцев рассчитано на 3,5 года. Таким образом, соглашение будет действовать до конца июня 2020 года.

В текущем сезоне премьер-лиги француз провел за волжан 12 матчей, забил пять голов и отдал 3 результативные передачи. Специализированный сайт transfermarkt.de оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

Опрос

Что ждет Йоана Молло в "Зените"?
голосовать
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Byram Он специально говорил про секенд хэнд, чтобы Спартак не успел купить.

17:01

igorvasilevich

Лучше играть 6 команд ведущих России и 6 ведущих Китая, чем когда играют всякие нули вроде Томи, анжи, оренбург, арсенал

17:00

Byram

Хотелось бы товарища Орлова послушать :-) Про секонд-хенд.

16:45

Thomas_Boy

А ГСО был против.

16:40

Al Rains

Скоро придут все таки по ходу к воссозданию чемпионата ссср, иначе и вправду 5-6 команд в 4 круга играть придётся...в замкадье и закадье уже играть некому и не на што будет

16:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ