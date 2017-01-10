"Зенит" объявил о трансфере Молло

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло перешел в "Зенит". Об этом объявили сине-бело-голубые в своем "Инстаграме". Соглашение с новичком питерцев рассчитано на 3,5 года. Таким образом, соглашение будет действовать до конца июня 2020 года.

В текущем сезоне премьер-лиги француз провел за волжан 12 матчей, забил пять голов и отдал 3 результативные передачи. Специализированный сайт transfermarkt.de оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.