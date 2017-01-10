"Зенит" объявил о трансфере Молло

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло перешел в "Зенит". Об этом объявили сине-бело-голубые в своем "Инстаграме". Соглашение с новичком питерцев рассчитано на 3,5 года. Таким образом, соглашение будет действовать до конца июня 2020 года.
В текущем сезоне премьер-лиги француз провел за волжан 12 матчей, забил пять голов и отдал 3 результативные передачи. Специализированный сайт transfermarkt.de оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.
igorvasilevich
Byram Он специально говорил про секенд хэнд, чтобы Спартак не успел купить.
17:01
igorvasilevich
Лучше играть 6 команд ведущих России и 6 ведущих Китая, чем когда играют всякие нули вроде Томи, анжи, оренбург, арсенал
17:00
Byram
Хотелось бы товарища Орлова послушать :-) Про секонд-хенд.
16:45
Thomas_Boy
А ГСО был против.
16:40
Al Rains
Скоро придут все таки по ходу к воссозданию чемпионата ссср, иначе и вправду 5-6 команд в 4 круга играть придётся...в замкадье и закадье уже играть некому и не на што будет
16:36