"Зенит" хочет удвоить зарплату Витселю

"Зенит" хочет удержать полузащитника Акселя Витселя и ради этого готов удвоить ему зарплату, информирует Tuttosport. Главный тренер питерцев Мирча Луческу уже провел с 27-летним бельгийцем встречу и предложил ему продлить контракт на более выгодных условиях. Игрок взял время на размышление.
Однако, как утверждает итальянское издание, руководство "Ювентуса", куда Витсель намеревался уйти еще в летнее трансферное окно, уверено, что футболист покинет "Зенит". Это произойдет либо в январе, либо в июне, когда истекает контракт игрока.
"Зенит" опасается, что хавбек, на которого в 2012 году было потрачено 40 миллионов евро, уйдет без компенсации на правах свободного агента, подчеркивают коллеги с Апеннин.
parafraz
Сколько удовольствий за наш счет... Рожа не треснет?
13:21
Berkut-7
А еще летом Митрофанов всем свистелв уши, что проблем не будет , если Витцель уйдет бесплатно , в финансовом плане они тоже все отбили что им надо было, поэтому купить за 40 ок и отпустить за 0 , вообще не проблема для Зенита , только ленивый не тролил этих зажравшихся барыг )
13:19
Едва Е4
Летом надо было продавать, когда 25 млн. давали. А зимой больше 15 не дадут, а то и бесплатно уйдёт летом.
13:04
Флаваноид
Даже не представить на какой космический уровень игры он выйдет после повышения зарплаты...
12:59
Kupservas
Скоро газ подорожает?..
12:58
pravda1979
Какой в этом смысл? Бельгиец давно уже поглядывал на лиги посильне. И не скрывал этого. "Зенит" подписав новый контракт с Акселем на улучшенных условиях, может получить "зажравшегося кота", который перестанет развиваться, как футболист. Не проще ли, отпусить полузащитник а восвояси и начать уже сейчас искать ему замену.
12:51
PITER 1
Стероидный ерёма кусает локти, он без зарплаты в ближайшее время.
12:49
DR_DRIVE
Ничего вы не понимаете, даже увеличив ему зарплату в два раза он не догонит коку, с его нынешней зарплатой. Да и вообще, я уже жду статьи с заголовком, "Коке с Зюбой удвоят зарплату, чтобы удержать их от перехода в ТОП клуб Европы" :)
12:47
pravda1979
Какой в этом смысл? Да, бельгиец конечно хорош. Но он давно желает перейти в лигу посильнее. "Зенит" рискует подписав контракт с Акселем на улучшенных условиях получить "зажравшегося миллионера", котрый снова выбрав Петербург, перестанет рости, как футболист. Не проще ли, отпусить его восвояси и уже сейчас искать полузащитнику замену.
12:43
тов. Никанор Среднеохтинский
Вата радуется!
12:43
PITER 1
Тебе садика не хватает? Не слышал о такой проблеме у нас.
12:36
POLTOS
Вместо удвоения зарплаты я бы вдвое уменьшил шевелюру этого пуделя.
12:35
Rbluecat
А можно еще утроить. И даже учетверить. Углеводородная мафия может все, даже стадионы за счет детских садиков достраивать.
12:34
Митяй Антибомж
А зарплату конечно надо увеличить. Не согласиться в два раза, так увеличить в четыре. Страна отработает.
12:32
PITER 1
Termin79 в два раза больше, чем сейчас.
12:31
Митяй Антибомж
руководство "Ювентуса", куда Витсель намеревался уйти еще в летнее трансферное окно ************** Умиляет эта фраза )) Он уже не менее двух лет намеревается туда уйти )) Только вот кому он там нужен?
12:30
Termin79
И сколько будет после удвоения?
12:18