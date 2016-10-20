"Зенит" хочет удвоить зарплату Витселю

"Зенит" хочет удержать полузащитника Акселя Витселя и ради этого готов удвоить ему зарплату, информирует Tuttosport. Главный тренер питерцев Мирча Луческу уже провел с 27-летним бельгийцем встречу и предложил ему продлить контракт на более выгодных условиях. Игрок взял время на размышление.

Однако, как утверждает итальянское издание, руководство "Ювентуса", куда Витсель намеревался уйти еще в летнее трансферное окно, уверено, что футболист покинет "Зенит". Это произойдет либо в январе, либо в июне, когда истекает контракт игрока.

"Зенит" опасается, что хавбек, на которого в 2012 году было потрачено 40 миллионов евро, уйдет без компенсации на правах свободного агента, подчеркивают коллеги с Апеннин.