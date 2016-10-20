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"Зенит" хочет удвоить зарплату Витселю

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"Зенит" хочет удержать полузащитника Акселя Витселя и ради этого готов удвоить ему зарплату, информирует Tuttosport. Главный тренер питерцев Мирча Луческу уже провел с 27-летним бельгийцем встречу и предложил ему продлить контракт на более выгодных условиях. Игрок взял время на размышление.

Однако, как утверждает итальянское издание, руководство "Ювентуса", куда Витсель намеревался уйти еще в летнее трансферное окно, уверено, что футболист покинет "Зенит". Это произойдет либо в январе, либо в июне, когда истекает контракт игрока.

"Зенит" опасается, что хавбек, на которого в 2012 году было потрачено 40 миллионов евро, уйдет без компенсации на правах свободного агента, подчеркивают коллеги с Апеннин.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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parafraz

Сколько удовольствий за наш счет... Рожа не треснет?

13:21

Berkut-7

А еще летом Митрофанов всем свистелв уши, что проблем не будет , если Витцель уйдет бесплатно , в финансовом плане они тоже все отбили что им надо было, поэтому купить за 40 ок и отпустить за 0 , вообще не проблема для Зенита , только ленивый не тролил этих зажравшихся барыг )

13:19

Едва Е4

Летом надо было продавать, когда 25 млн. давали. А зимой больше 15 не дадут, а то и бесплатно уйдёт летом.

13:04

Флаваноид

Даже не представить на какой космический уровень игры он выйдет после повышения зарплаты...

12:59

Kupservas

Скоро газ подорожает?..

12:58

pravda1979

Какой в этом смысл? Бельгиец давно уже поглядывал на лиги посильне. И не скрывал этого. "Зенит" подписав новый контракт с Акселем на улучшенных условиях, может получить "зажравшегося кота", который перестанет развиваться, как футболист. Не проще ли, отпусить полузащитник а восвояси и начать уже сейчас искать ему замену.

12:51

PITER 1

Стероидный ерёма кусает локти, он без зарплаты в ближайшее время.

12:49

DR_DRIVE

Ничего вы не понимаете, даже увеличив ему зарплату в два раза он не догонит коку, с его нынешней зарплатой. Да и вообще, я уже жду статьи с заголовком, "Коке с Зюбой удвоят зарплату, чтобы удержать их от перехода в ТОП клуб Европы" :)

12:47

pravda1979

Какой в этом смысл? Да, бельгиец конечно хорош. Но он давно желает перейти в лигу посильнее. "Зенит" рискует подписав контракт с Акселем на улучшенных условиях получить "зажравшегося миллионера", котрый снова выбрав Петербург, перестанет рости, как футболист. Не проще ли, отпусить его восвояси и уже сейчас искать полузащитнику замену.

12:43

тов. Никанор Среднеохтинский

Вата радуется!

12:43

PITER 1

Тебе садика не хватает? Не слышал о такой проблеме у нас.

12:36

POLTOS

Вместо удвоения зарплаты я бы вдвое уменьшил шевелюру этого пуделя.

12:35

Rbluecat

А можно еще утроить. И даже учетверить. Углеводородная мафия может все, даже стадионы за счет детских садиков достраивать.

12:34

Митяй Антибомж

А зарплату конечно надо увеличить. Не согласиться в два раза, так увеличить в четыре. Страна отработает.

12:32

PITER 1

Termin79 в два раза больше, чем сейчас.

12:31

Митяй Антибомж

руководство "Ювентуса", куда Витсель намеревался уйти еще в летнее трансферное окно ************** Умиляет эта фраза )) Он уже не менее двух лет намеревается туда уйти )) Только вот кому он там нужен?

12:30

Termin79

И сколько будет после удвоения?

12:18

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