Юрий Жирков: "Я - футбольный Овечкин"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на своей странице в Instagram выложил фото, на котором он запечатлен без части переднего зуба. Игрок считает, что в таком виде он похож на капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

Футбольный Овечкин !!! Фото опубликовано Юрий Жирков (@yuryzhirkov) Дек 9 2016 в 3:24 PST