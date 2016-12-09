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Юрий Жирков: "Я - футбольный Овечкин"

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Защитник "Зенита" Юрий Жирков на своей странице в Instagram выложил фото, на котором он запечатлен без части переднего зуба. Игрок считает, что в таком виде он похож на капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

 

Футбольный Овечкин !!!

Фото опубликовано Юрий Жирков (@yuryzhirkov) Дек 9 2016 в 3:24 PST

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Скорее, БАРАШКИН при таком "причесоне"!

15:37

баламошка

Следуя этой стоматологической логике, у нас каждый второй бомж-Александр Овечкин. Осталось только 3 раза ЧМ выиграть (хотя бы в домино).

15:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ