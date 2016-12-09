Юрий Жирков: "Я - футбольный Овечкин"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на своей странице в Instagram выложил фото, на котором он запечатлен без части переднего зуба. Игрок считает, что в таком виде он похож на капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Защитник "Зенита" Юрий Жирков на своей странице в Instagram выложил фото, на котором он запечатлен без части переднего зуба. Игрок считает, что в таком виде он похож на капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Ботаникум
Скорее, БАРАШКИН при таком "причесоне"!
15:37
баламошка
Следуя этой стоматологической логике, у нас каждый второй бомж-Александр Овечкин. Осталось только 3 раза ЧМ выиграть (хотя бы в домино).
15:31