Юрий Желудков: "Кокорин - бездарь, "Зениту" нужно расторгнуть с ним контракт"

Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков заявил, что клубу следует расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, игрок не соответствует уровню команды. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.
– Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились – и дурью маются, – цитирует "Р-Спорт" Желудкова. – Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в "Барселоне" или "Реале" играть должен? Появились деньги – игра закончилась. Это наш менталитет.
Александр Макаров
Юра, что ты мелешь?! Вспомни себя и свой Зенит. Игорь Комаров мне лично рассказывал, что после финала Кубка СССР 1984 года большинство из вас все документы и ценности администратору отдали, а потом завалились в кабак. Что было дальше помнят не все. Была бы возможность, вы бы ещё похлеще, чем в Монако вечеринку закатили. Не брюзжи, старик!
19:37
ur-ur
У Кокоры один плюс - у него нет наколок. Видимо, он их боится делать или не любит. Не то, что его татуированный с ног до головы как зэк Мамай.
19:24
Петя
Деревенский придурок просто оборзел от обилия денег! Конечно, из таких де.билов ничего путевого не выйдет! Давно пора поставить на место зарвавшегося придурка, а его может остановить только изгнание из РФПЛ и возврат в свою кукевку, коровам хвосты крутить!
19:16
самоходчик
Согласен с одним это не его уровня клуб,А насчет контракта,"шальные деньги"еще сыграют с ним злую шутку.
19:14