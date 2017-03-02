Юрий Желудков: "Кокорин - бездарь, "Зениту" нужно расторгнуть с ним контракт"

Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков заявил, что клубу следует расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, игрок не соответствует уровню команды. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

– Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились – и дурью маются, – цитирует "Р-Спорт" Желудкова. – Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в "Барселоне" или "Реале" играть должен? Появились деньги – игра закончилась. Это наш менталитет.

Семь "грехов" Александра Кокорина