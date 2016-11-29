Юрий Дарвин: "В футбол не играют в такую погоду! Это чревато травмами"

Бывший вратарь "Спартака" Юрий Дарвин поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Крылья Советов", который состоится первого декабря в Самаре. По словам Дарвина, игра в такую погоду чревата травмами. Напомним, в Самаре первого декабря ожидается температура минус 19 градусов
– В мороз играть крайне некомфортно. Если бы это было в моих силах, я бы перенес встречу. Это не футбол!
Однажды мне тоже приходилось играть в похожих условиях. Это была ответная встреча с "Атлетико". Раньше не было таких бутс. На них стояли обычные металлические шипы. Я встал в ворота, а подо мной лед, ноги разъезжаются. Абсолютно невозможно контролировать собственные движения. Воспоминания ужасные.
Дело даже не в том, что "Спартак" рискует потерять очки. В футбол не играют в такую погоду! Это чревато травмами. Видимо, "Крылья Советов" удачно сыграли с "Томью" и думают, что со "Спартаком" все сложится точно так же! (Любовь КОНЯЕВА)
Rotor fan Aist
У свиных, оказывается, есть техника и тактика?
17:13
merniloskut
Самарян придёт на матч тысяч пять от силы... Из Москвы приедут две, а то и две с половиной! Мороз всех объединит!)))
17:11
Exsorsist
Конечно думают именно так и прикрываются болельщиками, которые якобы не увидят шикарного матча. А все проще. нивелировать плохим качеством поля и морозом технику и тактику Спартака.
16:47