Юрий Дарвин: "В футбол не играют в такую погоду! Это чревато травмами"

Бывший вратарь "Спартака" Юрий Дарвин поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Крылья Советов", который состоится первого декабря в Самаре. По словам Дарвина, игра в такую погоду чревата травмами. Напомним, в Самаре первого декабря ожидается температура минус 19 градусов

– В мороз играть крайне некомфортно. Если бы это было в моих силах, я бы перенес встречу. Это не футбол!

Однажды мне тоже приходилось играть в похожих условиях. Это была ответная встреча с "Атлетико". Раньше не было таких бутс. На них стояли обычные металлические шипы. Я встал в ворота, а подо мной лед, ноги разъезжаются. Абсолютно невозможно контролировать собственные движения. Воспоминания ужасные.

Дело даже не в том, что "Спартак" рискует потерять очки. В футбол не играют в такую погоду! Это чревато травмами. Видимо, "Крылья Советов" удачно сыграли с "Томью" и думают, что со "Спартаком" все сложится точно так же! (Любовь КОНЯЕВА)