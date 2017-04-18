Юрий Баскаков: "Кудряшов сам наткнулся на Витинью, там не было даже желтой"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков подчеркнул, что главный арбитр Кирилл Левников правильно не стал удалять нападающего ЦСКА Витинью за столкновение с защитником "Ростова" Федором Кудряшовым. У игрока ростовчан было разбит нос, после игры он назвал судей "долбоящерами".

– Положение рук Витинью, когда он выпрыгивает, естественное, – сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. – А Федор немного запаздывает и натыкается – даже не на локоть! Никакого умысла у Витинью не было. Я не вижу никакого движения локтем. Он даже не видел Кудряшова.

На мой взгляд, даже желтой быть не должно. А за что? Просто так случилось. Единственное, я порекомендовал Кириллу в таких эпизодах сразу останавливать игру и вызывать медиков. Возможно, тогда был бы другой градус. А его слова… Я бы на эмоциях, может, и похлеще что-то сказал бы.

Федор Кудряшов получил перелом носа в матче с ЦСКА //

Кудряшов назвал судей "долбоящерами" после матча с ЦСКА //

Кудряшов отказался комментировать свои слова о "Долбоящерах"