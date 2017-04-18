Кудряшов отказался комментировать свои слова о "долбоящерах"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов отказался дать комментарий программе "Свисток" на телеканале "Наш футбол" по своим словам после матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Футболист получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом армейцев Витинью и назвал арбитров "долбоящерами".

Кудряшов отказался комментировать слова в связи с тем, что отправился в Швейцарию на операцию. "Ростов" завершил пятый матч кряду со счетом 0:0 и идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Ростов" //

Кудряшов назвал судей "Долбоящерами" после матча с ЦСКА