Юра Мовсисян: "Реал Солт-Лейк" - место, в котором я и хочу быть"

Нападающий клуба "Реал Солт-Лейк" Юра Мовсисян отметил, что его действующая команда – это то место, где он и хочет находиться. Сегодня клуб МЛС объявил о выкупе прав на армянского футболиста у "Спартака". До этого форвард выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

– "Реал Солт-Лейк" и целый штат Юта были чрезвычайно рады мне и членам моей семьи, – цитирует клубная пресс-служба Мовсисяна. – Для нас это дом. Именно здесь мы и хотим быть.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.