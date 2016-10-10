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Юра Мовсисян: "Реал Солт-Лейк" - место, в котором я и хочу быть"

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Юра МОВСИСЯН.Мовсисян vs РФПЛ. Юра, это не тот "Реал"!

Нападающий клуба "Реал Солт-Лейк" Юра Мовсисян отметил, что его действующая команда – это то место, где он и хочет находиться. Сегодня клуб МЛС объявил о выкупе прав на армянского футболиста у "Спартака". До этого форвард выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

– "Реал Солт-Лейк" и целый штат Юта были чрезвычайно рады мне и членам моей семьи, – цитирует клубная пресс-служба Мовсисяна. – Для нас это дом. Именно здесь мы и хотим быть.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

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