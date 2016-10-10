"Реал Солт-Лейк" объявил о выкупе контракта Мовсисяна у "Спартака"

"Реал Солт-Лейк" официально объявил о выкупе у "Спартака" прав на нападающего Юру Мовсисяна. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2017. Мовсисян перешел в "Реал Солт-Лейк" на правах аренды в январе этого года, срок соглашения был рассчитан на год.
В составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.
Home for good. RSL permanently acquires @YuraMovsisyan from FC Spartak Moscow & signs him to new long-term deal. https://t.co/oy21y11PMV pic.twitter.com/73An2Nlerf– Real Salt Lake (@RealSaltLake) 10 октября 2016 г.
freeLmer
странный футболист, то рвал и метал, то растворялся на поле...
22:35
onlywhitespartak
Интересно за сколько мармонам продали , опять за копейки как обычно или мимо кассы наверное опять
22:14
kingarthur
Все правильно Юра, давно пора было валить с этого согазовского чемпионата по ногомячу. Хоть в нормальном турнире поиграешь.
22:11