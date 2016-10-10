21:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Реал Солт-Лейк" объявил о выкупе контракта Мовсисяна у "Спартака"

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Юра МОВСИСЯН.Мовсисян vs РФПЛ. Юра, это не тот "Реал"!

"Реал Солт-Лейк" официально объявил о выкупе у "Спартака" прав на нападающего Юру Мовсисяна. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2017. Мовсисян перешел в "Реал Солт-Лейк" на правах аренды в январе этого года, срок соглашения был рассчитан на год.

В составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

 

 

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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freeLmer

странный футболист, то рвал и метал, то растворялся на поле...

22:35

onlywhitespartak

Интересно за сколько мармонам продали , опять за копейки как обычно или мимо кассы наверное опять

22:14

kingarthur

Все правильно Юра, давно пора было валить с этого согазовского чемпионата по ногомячу. Хоть в нормальном турнире поиграешь.

22:11

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