"Реал Солт-Лейк" объявил о выкупе контракта Мовсисяна у "Спартака"

"Реал Солт-Лейк" официально объявил о выкупе у "Спартака" прав на нападающего Юру Мовсисяна. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2017. Мовсисян перешел в "Реал Солт-Лейк" на правах аренды в январе этого года, срок соглашения был рассчитан на год.

В составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.