Йоан Молло: "Переход в "Спартак"? Предпочитаю говорить о конкретике"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло, с которым связался корреспондент "СЭ", сказал, что ничего не знает об интересе со стороны "Спартака" и каких-либо контактах насчет своего возможного перехода в этот клуб.
– Но вы были бы заинтересованы перейти в "Спартак"?
– Предпочитаю говорить о конкретике, а не витать в мечтах. В настоящее время нахожусь на отдыхе в Милане. (Александр ПРОСВЕТОВ)
В сезоне-2016/17 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен".
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Подшипник
Лучше один Молло, чем пять Самедовых
15:51
баламошка
Да всё, перешёл уже. Ещё вчера контракт подписал.
15:43
Подшипник
Классный игрок. Это было бы реальное усиление .
15:38
Jean4
Хахахха, а на чем основан данный слух? Корреспондент сам позвонил игроку и спросил не переходит ли он в другую команду, тот ответил, что ничего не знает. Вот и утка созрела, можно печатать новость! =)))
15:27
aravir
О каких мечтах он говорит. В Спартаке мечтают играть только те, кто хочет убить свою карьеру.
15:21
Lane
очень хорош
15:18