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Йоан Молло: "Переход в "Спартак"? Предпочитаю говорить о конкретике"

Илья КУТЕПОВ и Йоан МОЛЛО станут партнерами по "Спартаку"? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Илья КУТЕПОВ и Йоан МОЛЛО станут партнерами по "Спартаку"? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Понедельник. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. Красно-белые побеждают - и уходят зимовать с 5-очковым отрывом от "Зенита"."Спартак": в$е ради золота

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло, с которым связался корреспондент "СЭ", сказал, что ничего не знает об интересе со стороны "Спартака" и каких-либо контактах насчет своего возможного перехода в этот клуб.

– Но вы были бы заинтересованы перейти в "Спартак"?

– Предпочитаю говорить о конкретике, а не витать в мечтах. В настоящее время нахожусь на отдыхе в Милане. (Александр ПРОСВЕТОВ)

В сезоне-2016/17 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Подшипник

Лучше один Молло, чем пять Самедовых

15:51

баламошка

Да всё, перешёл уже. Ещё вчера контракт подписал.

15:43

Подшипник

Классный игрок. Это было бы реальное усиление .

15:38

Jean4

Хахахха, а на чем основан данный слух? Корреспондент сам позвонил игроку и спросил не переходит ли он в другую команду, тот ответил, что ничего не знает. Вот и утка созрела, можно печатать новость! =)))

15:27

aravir

О каких мечтах он говорит. В Спартаке мечтают играть только те, кто хочет убить свою карьеру.

15:21

Lane

очень хорош

15:18

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