Йоан Молло: "Переход в "Спартак"? Предпочитаю говорить о конкретике"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло, с которым связался корреспондент "СЭ", сказал, что ничего не знает об интересе со стороны "Спартака" и каких-либо контактах насчет своего возможного перехода в этот клуб.
– Но вы были бы заинтересованы перейти в "Спартак"?
– Предпочитаю говорить о конкретике, а не витать в мечтах. В настоящее время нахожусь на отдыхе в Милане. (Александр ПРОСВЕТОВ)
В сезоне-2016/17 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен".
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Седой86
Самый интересный вариант- Молло слева в "крыльях".
12:54
SP2
Роман72, ну Вы сравнили! Тот же Рубин уже развился чемпионат выигрывал, в общем сильным клубом уже стал. А Спартак прямо на корню пресекает попытки других команд. Да и потом Зенит может так и делает, но последние лет 10 максимум. А Спартак так действовал всегда! И в 90-Х и в 80-х... Подход такой.
19:47 11 декабря
Старооскольский Старый Пень
Статейку наклепаю ... В башке бедлам и шум Писать о чём не знаю но все - же напишу .
18:58 11 декабря
ereke
Это очень интересный вариант. Молло слева, Промес справа.
18:48 11 декабря
Brother Beyond
Судя по фото - у Молло лишний вес. Согласен с тем, что его лучше оставить Крыльям. Может у коней и бомжей очки отобрать получится.
18:47 11 декабря
Митяй Антибомж
*
18:22 11 декабря
Митяй Антибомж
Дилёк, благодарю за ответ. Ну желаю вашему Сане таки реализовать свой пресловутый потенциал, а то ведь уже и дембель не за горами ))
18:18 11 декабря
Garik20002
Беднеет чемпионат стремительно. Лидеры лидеров уходят зарубеж, лидеры аутсайдеров "усиливают" лидеров. Проходили.
18:18 11 декабря
Привет от дилетанта!
Трудно сказать. По потенциалу, Саня, конечно, посильнее. Но, проблема в том, что он не использует все свои возможности по полной. Хотя, и не скажу, как многие, что он совсем никакой. Да и Молло я видел мало, так что судить трудно. Но, то, что он не задерживается на Западе, о чём то у же говорит. Тем паче, что многие легионеры начинают у нас резво, а потом быстренько скисают, примеров - море.
18:13 11 декабря
Роман72
SP2 Ну видимо у Спартака кроме всего прочего ещё и подход такой - не давать командам из так называемых "регионов" развиваться, выходить на нормальный уровень, улучшать игру. Попов, Мельгарьехо, Селихов... Бухаров, Ансальди, Новосельцев , Рязанцев
18:12 11 декабря
Митяй Антибомж
Дилёк, мне вот интересно твоё мнение... Сосо сильнее Молло?
18:08 11 декабря
Привет от дилетанта!
Чёрная икра на хлебушек.
17:57 11 декабря
Привет от дилетанта!
Как вариант - Идову из Амкара, Нехайчик из Оренбурга, Беляев из Арсенала.
17:52 11 декабря
Привет от дилетанта!
Для верности, надо купить ещё Корниленко.
17:50 11 декабря
Привет от дилетанта!
Ослабляют конкурента, имхо. Или мстят Крыльям за позорные 0-4.
17:49 11 декабря
SP2
Ну видимо у Спартака кроме всего прочего ещё и подход такой - не давать командам из так называемых "регионов" развиваться, выходить на нормальный уровень, улучшать игру. Попов, Мельгарьехо, Селихов... Патология прямо какая-то!
17:37 11 декабря
ЗЮК
Нубяшка Птицuk крылья не вылетят жаль что они уже оба матча с свинами сыграли а то еще пару-тройку загнали бы им 16:26 ____________________________________________________________________________________________________________ Тебе осталось только пустить слюну,судя по твоей писанине.
17:08 11 декабря
FINIX
Нубяшка, не плачь, загонят ещё коняшкам и бомжам, порадуешься...
17:06 11 декабря
Нубяшка
Птицuk крылья не вылетят жаль что они уже оба матча с свинами сыграли а то еще пару-тройку загнали бы им
16:26 11 декабря
Птицuk
Большие сомнения, что заиграет в сильном клубе. На первый взгляд отличные игровые качества - скорость прежде всего. Но эти бегунки хороши в тех командах, которые обороняются всей командой и соперник им оставляет разреженное пространство для контратак. А куда он будет бежать в Спартаке - если соперник поставит автобус перед воротами? А как-то перестроить свою игру, начать играть комбинационно - вряд ли может, судя по месту в таблице КС. И удара видимо нет. Не зря же он столько клубов сменил. Тот же Паскуале, который не так заметен, но тяготеет к комбинационной игре - будет более полезен скорее всего. А вообще лучше всего - если оставят Крылья в покое. Пусть доиграют чемп и не вылетят хотя бы.
16:14 11 декабря
onlywhitespartak
Да пусть в крыльях остается лучше , не плохой конечно игрок , но такого уровня можно найти и за границей , я понимаю русский бы был , а так лучше пусть крыльям помогает очки у конкурентов отбирать )
16:06 11 декабря
Нубяшка
не думаю что перейдет. Да и почвы нет
16:00 11 декабря
Exsorsist
Очередной Мельгарехо.
16:00 11 декабря
Подшипник
Лучше один Молло, чем пять Самедовых
15:51 11 декабря
баламошка
Да всё, перешёл уже. Ещё вчера контракт подписал.
15:43 11 декабря
Подшипник
Классный игрок. Это было бы реальное усиление .
15:38 11 декабря
Jean4
Хахахха, а на чем основан данный слух? Корреспондент сам позвонил игроку и спросил не переходит ли он в другую команду, тот ответил, что ничего не знает. Вот и утка созрела, можно печатать новость! =)))
15:27 11 декабря
aravir
О каких мечтах он говорит. В Спартаке мечтают играть только те, кто хочет убить свою карьеру.
15:21 11 декабря
Lane
очень хорош
15:18 11 декабря