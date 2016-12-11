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Йоан Молло: "Переход в "Спартак"? Предпочитаю говорить о конкретике"

Илья КУТЕПОВ и Йоан МОЛЛО станут партнерами по "Спартаку"? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Илья КУТЕПОВ и Йоан МОЛЛО станут партнерами по "Спартаку"? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Понедельник. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. Красно-белые побеждают - и уходят зимовать с 5-очковым отрывом от "Зенита"."Спартак": в$е ради золота

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло, с которым связался корреспондент "СЭ", сказал, что ничего не знает об интересе со стороны "Спартака" и каких-либо контактах насчет своего возможного перехода в этот клуб.

– Но вы были бы заинтересованы перейти в "Спартак"?

– Предпочитаю говорить о конкретике, а не витать в мечтах. В настоящее время нахожусь на отдыхе в Милане. (Александр ПРОСВЕТОВ)

В сезоне-2016/17 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен".

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Седой86

Самый интересный вариант- Молло слева в "крыльях".

12:54

SP2

Роман72, ну Вы сравнили! Тот же Рубин уже развился чемпионат выигрывал, в общем сильным клубом уже стал. А Спартак прямо на корню пресекает попытки других команд. Да и потом Зенит может так и делает, но последние лет 10 максимум. А Спартак так действовал всегда! И в 90-Х и в 80-х... Подход такой.

19:47 11 декабря

Старооскольский Старый Пень

Статейку наклепаю ... В башке бедлам и шум Писать о чём не знаю но все - же напишу .

18:58 11 декабря

ereke

Это очень интересный вариант. Молло слева, Промес справа.

18:48 11 декабря

Brother Beyond

Судя по фото - у Молло лишний вес. Согласен с тем, что его лучше оставить Крыльям. Может у коней и бомжей очки отобрать получится.

18:47 11 декабря

Митяй Антибомж

*

18:22 11 декабря

Митяй Антибомж

Дилёк, благодарю за ответ. Ну желаю вашему Сане таки реализовать свой пресловутый потенциал, а то ведь уже и дембель не за горами ))

18:18 11 декабря

Garik20002

Беднеет чемпионат стремительно. Лидеры лидеров уходят зарубеж, лидеры аутсайдеров "усиливают" лидеров. Проходили.

18:18 11 декабря

Привет от дилетанта!

Трудно сказать. По потенциалу, Саня, конечно, посильнее. Но, проблема в том, что он не использует все свои возможности по полной. Хотя, и не скажу, как многие, что он совсем никакой. Да и Молло я видел мало, так что судить трудно. Но, то, что он не задерживается на Западе, о чём то у же говорит. Тем паче, что многие легионеры начинают у нас резво, а потом быстренько скисают, примеров - море.

18:13 11 декабря

Роман72

SP2 Ну видимо у Спартака кроме всего прочего ещё и подход такой - не давать командам из так называемых "регионов" развиваться, выходить на нормальный уровень, улучшать игру. Попов, Мельгарьехо, Селихов... Бухаров, Ансальди, Новосельцев , Рязанцев

18:12 11 декабря

Митяй Антибомж

Дилёк, мне вот интересно твоё мнение... Сосо сильнее Молло?

18:08 11 декабря

Привет от дилетанта!

Чёрная икра на хлебушек.

17:57 11 декабря

Привет от дилетанта!

Как вариант - Идову из Амкара, Нехайчик из Оренбурга, Беляев из Арсенала.

17:52 11 декабря

Привет от дилетанта!

Для верности, надо купить ещё Корниленко.

17:50 11 декабря

Привет от дилетанта!

Ослабляют конкурента, имхо. Или мстят Крыльям за позорные 0-4.

17:49 11 декабря

SP2

Ну видимо у Спартака кроме всего прочего ещё и подход такой - не давать командам из так называемых "регионов" развиваться, выходить на нормальный уровень, улучшать игру. Попов, Мельгарьехо, Селихов... Патология прямо какая-то!

17:37 11 декабря

ЗЮК

Нубяшка Птицuk крылья не вылетят жаль что они уже оба матча с свинами сыграли а то еще пару-тройку загнали бы им 16:26 ____________________________________________________________________________________________________________ Тебе осталось только пустить слюну,судя по твоей писанине.

17:08 11 декабря

FINIX

Нубяшка, не плачь, загонят ещё коняшкам и бомжам, порадуешься...

17:06 11 декабря

Нубяшка

Птицuk крылья не вылетят жаль что они уже оба матча с свинами сыграли а то еще пару-тройку загнали бы им

16:26 11 декабря

Птицuk

Большие сомнения, что заиграет в сильном клубе. На первый взгляд отличные игровые качества - скорость прежде всего. Но эти бегунки хороши в тех командах, которые обороняются всей командой и соперник им оставляет разреженное пространство для контратак. А куда он будет бежать в Спартаке - если соперник поставит автобус перед воротами? А как-то перестроить свою игру, начать играть комбинационно - вряд ли может, судя по месту в таблице КС. И удара видимо нет. Не зря же он столько клубов сменил. Тот же Паскуале, который не так заметен, но тяготеет к комбинационной игре - будет более полезен скорее всего. А вообще лучше всего - если оставят Крылья в покое. Пусть доиграют чемп и не вылетят хотя бы.

16:14 11 декабря

onlywhitespartak

Да пусть в крыльях остается лучше , не плохой конечно игрок , но такого уровня можно найти и за границей , я понимаю русский бы был , а так лучше пусть крыльям помогает очки у конкурентов отбирать )

16:06 11 декабря

Нубяшка

не думаю что перейдет. Да и почвы нет

16:00 11 декабря

Exsorsist

Очередной Мельгарехо.

16:00 11 декабря

Подшипник

Лучше один Молло, чем пять Самедовых

15:51 11 декабря

баламошка

Да всё, перешёл уже. Ещё вчера контракт подписал.

15:43 11 декабря

Подшипник

Классный игрок. Это было бы реальное усиление .

15:38 11 декабря

Jean4

Хахахха, а на чем основан данный слух? Корреспондент сам позвонил игроку и спросил не переходит ли он в другую команду, тот ответил, что ничего не знает. Вот и утка созрела, можно печатать новость! =)))

15:27 11 декабря

aravir

О каких мечтах он говорит. В Спартаке мечтают играть только те, кто хочет убить свою карьеру.

15:21 11 декабря

Lane

очень хорош

15:18 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ