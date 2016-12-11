Йоан Молло: "Переход в "Спартак"? Предпочитаю говорить о конкретике"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло, с которым связался корреспондент "СЭ", сказал, что ничего не знает об интересе со стороны "Спартака" и каких-либо контактах насчет своего возможного перехода в этот клуб.

– Но вы были бы заинтересованы перейти в "Спартак"?

– Предпочитаю говорить о конкретике, а не витать в мечтах. В настоящее время нахожусь на отдыхе в Милане. (Александр ПРОСВЕТОВ)

В сезоне-2016/17 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен".

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