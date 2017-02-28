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Владимир Леонов: "Рубин" вернется на "Казань Арену" матчем против "Зенита"

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В эти минуты в Казани работает комиссия ФИФА во главе с директором департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом. В частности, был задан вопрос о состоянии газона на стадионе. Напомним, что "Рубин" проведет два ближайших матча на "Центральном", чтобы поберечь поле.

– Планируем, что "Рубин" вернется на "Казань Арену" в конце марта домашним матчем против "Зенита", – говорит министр спорта Татарстана Владимир Леонов. – Будем отталкиваться от обстоятельств и динамики, но пока план такой.

Матчи против "Уфы" и ЦСКА в мае мы будем работать в режиме Кубка конфедераций, когда все службы будут работать так же. (Артур ЕНИКЕЕВ)

 

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