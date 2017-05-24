Владимир Бесчастных: "Возможно, Аленичева правильно уволили. Но давайте вспомним 0:4 в Самаре и 0:3 в Ростове"

В гостях у "СЭ" побывали два знаменитых в прошлом футболиста красно-белых - Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных, которые в минувшем сезоне вывели "Тосно" в премьер-лигу. Помощник главного тренера отметил, что Дмитрий Аленичев внес приличный вклад в чемпионство "Спартака". По словам Бесчастных, вылет из Лиги Европы помог команде сконцентрироваться на чемпионате.

– Не было чувства несправедливости, когда уволили Аленичева?

Бесчастных: – Отвечу открыто, говорил об этом не раз. Здорово, что команда стала чемпионом при Каррере, это классный тренер, судя по результатам. И, возможно, правильно, что руководство пошло на перестановки. Неизвестно, как все вышло бы с Аленичевым. Но, с другой стороны, в первом туре при Дмитрии Анатольевиче "Спартак" выиграл 4:0. Команду собирал и готовил он, вклад – приличный. Но его уволили после АЕК. Давайте тогда вспомним 0:4 в Самаре, 0:3 в Ростове и поражение на ранней стадии Кубка России при Каррере. И, может, вылет из Лиги Европы только помог "Спартаку" сконцентрироваться на внутреннем первенстве?

Парфенов: – Евгенич сказал то, о чем мы не раз говорили между собой. Но нужно быть внутри и понимать, что там происходит, чтобы судить однозначно.

Полное интервью Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных