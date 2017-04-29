Виталий Мутко: "Будогосский за свое кресло не держится"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что в ходе вчерашней встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым доложил о подготовке к чемпионату мира-2018, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что глава правительства назвал "удивительной" ситуацию в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). Арбитр первой в истории нового стадиона "Санкт-Петербург" встречи Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

– Это была просто беседа, я доложил о ходе подготовки к ЧМ, – сказал Мутко. – Он заинтересован в том, чтобы мы активнее развивали футбол. А матч "Зенит" – "Урал" вспомнили, потому что он был резонансным. Судейские решения мы можем оценивать только со стороны. Все бывает. Рефери ФИФА вот так отсудил... Конечно, хочется, чтобы судейских ошибок было меньше. Я рассказал, что мы сузили количество арбитров. Это ведь такая же проблема, как с игроками. Судей нужно подготовить. Мы не делали эту работу несколько лет. Сейчас создали департамент, программу. Меняем систему отбора, оплаты. Подписали хартию ФИФА.

– У главы департамента судейства и инспектирования Будогосского иммунитет?

– Нет никакого иммунитета. Он за кресло не держится. Просто он один из сильнейших методистов в нашей стране.