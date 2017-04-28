Дмитрий Медведев - Виталию Мутко: "Удивительная ситуация была с судейством в матче "Зенит" - "Урал"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России и, в частности, вызвавший резонанс матч 24-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0). Арбитр первой в истории нового стадиона "Санкт-Петербург" встречи Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.
– У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Сколько вообще можно удалить игроков? (Мутко пояснил, что когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается.) Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала.
– Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился, – ответил Мутко. – Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона.
– Рука все время тянулась к красной карточке? – с улыбкой переспросил глава правительства.
– Судья допустил первое ошибочное решение, а потом... – стал объяснять Мутко.
– ...Потом уже машинально доставал (красные карточки), – продолжил за него Медведев. – Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола – и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского.
Медведев напомнил, как ранее на этой неделе на совещании Президента с членами правительства министр культуры Владимир Мединский рассказывал о ставшем популярным у россиян досуге, когда на спортивные соревнования, в частности на хоккей, ходят целыми семьями.
- Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол, – отметил Медведев.
- Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось, – сказал Мутко. – Наша задача – изменить эту ситуацию. Обновленная российская сборная сейчас набирает опыт.
– Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже! – пожелал Медведев.
serzheo
Мутко вызывают на ковер перед дерби, интересно - намек был в сторону какой команды?
16:26
sb1006
Удобную позицию Мутко занял - сборная набирает опыт. Чушь полнейшая ! Почти все игроки играли и в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И чемпионат наш, судя по коэффициенту УЕФА, 6-7-й в Европе. Какой ещё им опыт нужен ? И сколько они его набирать собираются ? Игры как не было, так и нет. После ЧМ-2018 опять скажет, что сборная новая и ей нужно набраться опыта. Пустобрёх.
16:15
Anaferon
Я худею, дорогая редакция! Старушка считает, что у "Москвича" не исправна коробка передач! ))
16:08
marksan
Плюс Диме (ненавижу), но большой минус Мутко!
15:58
sb1006
Сколько там лет Мутко ситуацию меняет ? А она всё хуже и хуже. Лучше бы уж вовсе не совался.
15:57
RSDsouth
ККК срочно меняют свои оправдания удалений - ну раз Мутко решил, значит ошибся Еськов )
15:53
sovmilitary
Злой следователь и добрый следователь.Жутко справедливый.Все для народа...
15:52
Vittorio-049
Опять-ля !!!! Ещё один эксперт от спорта :) Знать на непосредственной работе делать нечего :)
15:45
Dzaga
Видимо Мутко и Медведев не в курсе решения судейской комиссии, которая признала , что все удаления были по делу и только Емельянова должны были удалить раньше)
15:45
freak
Сколько вообще можно удалить игроков? (Мутко пояснил, что когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается)----- Вообще когда шесть вроде...
15:43
merniloskut
Мы вас задавим картами, но вы держитесь!
15:41