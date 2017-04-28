Дмитрий Медведев - Виталию Мутко: "Удивительная ситуация была с судейством в матче "Зенит" - "Урал"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России и, в частности, вызвавший резонанс матч 24-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0). Арбитр первой в истории нового стадиона "Санкт-Петербург" встречи Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

– У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Сколько вообще можно удалить игроков? (Мутко пояснил, что когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается.) Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала.

– Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился, – ответил Мутко. – Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона.

– Рука все время тянулась к красной карточке? – с улыбкой переспросил глава правительства.

– Судья допустил первое ошибочное решение, а потом... – стал объяснять Мутко.

– ...Потом уже машинально доставал (красные карточки), – продолжил за него Медведев. – Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола – и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского.

Медведев напомнил, как ранее на этой неделе на совещании Президента с членами правительства министр культуры Владимир Мединский рассказывал о ставшем популярным у россиян досуге, когда на спортивные соревнования, в частности на хоккей, ходят целыми семьями.

- Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол, – отметил Медведев.

- Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось, – сказал Мутко. – Наша задача – изменить эту ситуацию. Обновленная российская сборная сейчас набирает опыт.

– Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже! – пожелал Медведев.