15:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Медведев - Виталию Мутко: "Удивительная ситуация была с судейством в матче "Зенит" - "Урал"

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России и, в частности, вызвавший резонанс матч 24-го тура премьер-лиги "Зенит""Урал" (2:0). Арбитр первой в истории нового стадиона "Санкт-Петербург" встречи Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

 
Пятница. Уфа. "Уфа" – ЦСКА – 0:2. 2-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ получает желтую, а не красную карточку за фол против Кехинде ФАТАИ.Арбитры не знают, как судить?

– У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Сколько вообще можно удалить игроков? (Мутко пояснил, что когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается.) Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала.

– Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился, – ответил Мутко. – Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона.

– Рука все время тянулась к красной карточке? – с улыбкой переспросил глава правительства.

– Судья допустил первое ошибочное решение, а потом... – стал объяснять Мутко.

– ...Потом уже машинально доставал (красные карточки), – продолжил за него Медведев. – Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола – и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" – "Урал" – 2:0. Роман ПАВЛЮЧЕНКО (справа) против Алексея ЕСЬКОВА.Судейство матча "Зенит" – "Урал". Что "творил" Еськов

Медведев напомнил, как ранее на этой неделе на совещании Президента с членами правительства министр культуры Владимир Мединский рассказывал о ставшем популярным у россиян досуге, когда на спортивные соревнования, в частности на хоккей, ходят целыми семьями.

- Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол, – отметил Медведев.

- Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось, – сказал Мутко. – Наша задача – изменить эту ситуацию. Обновленная российская сборная сейчас набирает опыт.

– Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже! – пожелал Медведев.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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serzheo

Мутко вызывают на ковер перед дерби, интересно - намек был в сторону какой команды?

16:26

sb1006

Удобную позицию Мутко занял - сборная набирает опыт. Чушь полнейшая ! Почти все игроки играли и в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И чемпионат наш, судя по коэффициенту УЕФА, 6-7-й в Европе. Какой ещё им опыт нужен ? И сколько они его набирать собираются ? Игры как не было, так и нет. После ЧМ-2018 опять скажет, что сборная новая и ей нужно набраться опыта. Пустобрёх.

16:15

Anaferon

Я худею, дорогая редакция! Старушка считает, что у "Москвича" не исправна коробка передач! ))

16:08

marksan

Плюс Диме (ненавижу), но большой минус Мутко!

15:58

sb1006

Сколько там лет Мутко ситуацию меняет ? А она всё хуже и хуже. Лучше бы уж вовсе не совался.

15:57

RSDsouth

ККК срочно меняют свои оправдания удалений - ну раз Мутко решил, значит ошибся Еськов )

15:53

sovmilitary

Злой следователь и добрый следователь.Жутко справедливый.Все для народа...

15:52

Vittorio-049

Опять-ля !!!! Ещё один эксперт от спорта :) Знать на непосредственной работе делать нечего :)

15:45

Dzaga

Видимо Мутко и Медведев не в курсе решения судейской комиссии, которая признала , что все удаления были по делу и только Емельянова должны были удалить раньше)

15:45

freak

Сколько вообще можно удалить игроков? (Мутко пояснил, что когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается)----- Вообще когда шесть вроде...

15:43

merniloskut

Мы вас задавим картами, но вы держитесь!

15:41