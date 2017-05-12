Виталий Кутузов: "В Италии никто не удивлен успеху Карреры в "Спартаке"

Экс-игрок "Милана" Виталий Кутузов в интервью "СЭ" отметил, что в Италии сравнивают успех "Спартака" Массимо Карреры с удачной игрой "Челси" Антонио Конте. Ранее тренеры работали вместе в "Ювентусе" и сборной Италии.

– Что говорят в Италии об успехе Массимо со "Спартаком"?

– Удивления как такового нет. Принимают как очередное доказательство того, насколько сильна итальянская тренерская школа. Это плюс для страны, для престижа футбола. А еще Карреру тут все знают как человека Конте. И связь между победой "Спартака" и успехом "Челси", конечно же, прослеживается. "Пришел, организовал, победил" – вот девиз Конте. Думаю, то же можно сказать и про Карреру. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Виталия Ктузова