Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

На 16-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Зенит" серьезную ошибку допустил Михаил Вилков, наказавший хозяев поля 11-метровым ударом. В эпизоде в штрафной площади "Оренбурга" Благое Георгиев не нарушал правил в борьбе с Юрием Жирковым – зенитовец упал сам. Однако арбитр назначил пенальти. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит"
Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством
любителя толкания ядра и прыжков в длину"
sproper
Вилкова на вилы. Опяять и снова.. второй тур подряд душат Краснодар.. Спартак давно в Кипре ждут... Оренбург-удачи и победы
17:39
smit541
Ахах...опять Зенытики судьишке деньжат занесли или Вилков с детства за Звенит?) Мда...и это тот самый клуб, за который вся Россия болела в кубке УЕФА...Позорище. Пора уже открыто признать, что оплатили абонемент)
17:39
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
В этом и не сомневался никто,Питер рулит кхл всё показало.ну клоуны млин)
17:38
ravilius777
в букмекерских конторах стали принимать ставки в каком тайме в матчах Зенита будет удаление или 11метров
17:38
Kupservas
Теперь он полетит в следующем туре отдохнуть на Канары. После Еськова... Походу они там для судейского корпуса фазенду сняли до конца чемпа...
17:36
lordblack
Надеюсь мразь по фамилии вилков отстранят от судейства до конца сезона.
17:36
ravilius777
Вилков учится на ошибках Еськова, зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать
17:36
lordblack
Зенька Ща бомбанёт у тарасовских подсвинок)----------- тебя не коробит от таких "побед" Зенита? Не видишь, что вы - ДНИЩЕ!!! Кроме судей никто уже вам помочь не может. Состав миллионеры-пешеходы, тренер нытик-старикан, менеджмент - смех, стадион-позор РФ! Не противно самому?
17:36
xSive
Просто беспредел.
17:35
titan2313
В этом никто не сомневался
17:35
Eugenius9
бомжи никак не могут без 2-х вещей: нытья и помощи судей
17:34
spawn0
Вилков тащит зенит за уши
17:33
lordblack
Я до сих пор не понимаю, почему Спартак еще не добился отстранения Вилкова от матчей с участием Спартака. Это самый ангажированный немытыми судья.
17:33
hant64
Да что пенальти, к концу Оренбург максимум ввосьмером будет играть, иначе великий Зенит может не сдюжить)))
17:33
Platinum1991
Пенальти НЕ БЫЛО! Вилков ГРУБО ошибается! Жиркову надо было давать желтую карточку за СИМУЛЯЦИЮ, но вместо этого Вилков ПРИДУМЫВАЕТ пенальти! Благо Георгиев правил в штрафной НЕ НАРУШАЛ! Жирков симулировал и сам упал на игрока Оренбурга. СКАНДАЛ!!! Очередной имени Будогосского и его судейской ШАРАЖКИ!
17:33
самарец
правильней было написать " Вилков преднамеренно поставил пенальти в ворота Оренбурга"
17:32
ziggy1976
чё, прям буквально на каждый из оставшихся матчей занесли уже? на предоплате работаем?))))
17:32
dak83r
Какая неожиданность!
17:31
Джон....Сильвер
К то ж сомневался, у наш же спортом Газпром руководит!
17:31
lordblack
Ошибочно?))) Не смешите, намеренно.
17:31
foreverCSKAforever
Болгарин опорной ногой умудрился Магу сшибить?
17:31
Зенька
Ща бомбанёт у тарасовских подсвинок)
17:30