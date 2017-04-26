17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

Эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной "Оренбурга". Эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной "Оренбурга". Эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной "Оренбурга". Эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной "Оренбурга". Эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной "Оренбурга".
Эпизод с падением Юрия Жиркова в штрафной "Оренбурга".
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На 16-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Зенит" серьезную ошибку допустил Михаил Вилков, наказавший хозяев поля 11-метровым ударом. В эпизоде в штрафной площади "Оренбурга" Благое Георгиев не нарушал правил в борьбе с Юрием Жирковым – зенитовец упал сам. Однако арбитр назначил пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит"

Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством
любителя толкания ядра и прыжков в длину"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (22)
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sproper

Вилкова на вилы. Опяять и снова.. второй тур подряд душат Краснодар.. Спартак давно в Кипре ждут... Оренбург-удачи и победы

17:39

smit541

Ахах...опять Зенытики судьишке деньжат занесли или Вилков с детства за Звенит?) Мда...и это тот самый клуб, за который вся Россия болела в кубке УЕФА...Позорище. Пора уже открыто признать, что оплатили абонемент)

17:39

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

В этом и не сомневался никто,Питер рулит кхл всё показало.ну клоуны млин)

17:38

ravilius777

в букмекерских конторах стали принимать ставки в каком тайме в матчах Зенита будет удаление или 11метров

17:38

Kupservas

Теперь он полетит в следующем туре отдохнуть на Канары. После Еськова... Походу они там для судейского корпуса фазенду сняли до конца чемпа...

17:36

lordblack

Надеюсь мразь по фамилии вилков отстранят от судейства до конца сезона.

17:36

ravilius777

Вилков учится на ошибках Еськова, зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать

17:36

lordblack

Зенька Ща бомбанёт у тарасовских подсвинок)----------- тебя не коробит от таких "побед" Зенита? Не видишь, что вы - ДНИЩЕ!!! Кроме судей никто уже вам помочь не может. Состав миллионеры-пешеходы, тренер нытик-старикан, менеджмент - смех, стадион-позор РФ! Не противно самому?

17:36

xSive

Просто беспредел.

17:35

titan2313

В этом никто не сомневался

17:35

Eugenius9

бомжи никак не могут без 2-х вещей: нытья и помощи судей

17:34

spawn0

Вилков тащит зенит за уши

17:33

lordblack

Я до сих пор не понимаю, почему Спартак еще не добился отстранения Вилкова от матчей с участием Спартака. Это самый ангажированный немытыми судья.

17:33

hant64

Да что пенальти, к концу Оренбург максимум ввосьмером будет играть, иначе великий Зенит может не сдюжить)))

17:33

Platinum1991

Пенальти НЕ БЫЛО! Вилков ГРУБО ошибается! Жиркову надо было давать желтую карточку за СИМУЛЯЦИЮ, но вместо этого Вилков ПРИДУМЫВАЕТ пенальти! Благо Георгиев правил в штрафной НЕ НАРУШАЛ! Жирков симулировал и сам упал на игрока Оренбурга. СКАНДАЛ!!! Очередной имени Будогосского и его судейской ШАРАЖКИ!

17:33

самарец

правильней было написать " Вилков преднамеренно поставил пенальти в ворота Оренбурга"

17:32

ziggy1976

чё, прям буквально на каждый из оставшихся матчей занесли уже? на предоплате работаем?))))

17:32

dak83r

Какая неожиданность!

17:31

Джон....Сильвер

К то ж сомневался, у наш же спортом Газпром руководит!

17:31

lordblack

Ошибочно?))) Не смешите, намеренно.

17:31

foreverCSKAforever

Болгарин опорной ногой умудрился Магу сшибить?

17:31

Зенька

Ща бомбанёт у тарасовских подсвинок)

17:30