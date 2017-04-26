Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

На 16-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Зенит" серьезную ошибку допустил Михаил Вилков, наказавший хозяев поля 11-метровым ударом. В эпизоде в штрафной площади "Оренбурга" Благое Георгиев не нарушал правил в борьбе с Юрием Жирковым – зенитовец упал сам. Однако арбитр назначил пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит"

Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством

любителя толкания ядра и прыжков в длину"