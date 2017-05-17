Виктор Классон: "Краснодару" надо выигрывать и надеяться на осечку "Ростова"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) отметил, что команда сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы. Также швед подчеркнул, что по игре на "Петровском" "быки" не заслужили победу.

– Поделитесь впечатлениями от игры.

– В начале мы много нервничали, но во втором тайме у нас было достаточно возможностей, и мы могли забить. Победы мы не заслужили.

– Нет ли ощущения, что "Кранодар" потерял шансы на еврокубки?

– Не думаю, что сегодня мы потеряли шансы. Надо было выигрывать предыдущие матчи, сегодняшняя игра обещала быть тяжелой. Да, шансы стали низкими, но мы должны выигрывать и надеяться на осечку "Ростова".

– Довольны ли вы своим первым сезоном в России?

– И да, и нет. Если мы не попадем в еврокубки, это станет разочарованием. Но в плей-офф ЛЕ мы выглядели достойно. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"